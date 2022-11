Bu kış vazgeçilmeziniz olacak 600 TL altı çizme modelleri

Kombinleri harika dokunuşlarla tamamlayan çizmeler, konforlu yapıları ve şık tasarımlarıyla her kışın favorisi olmaya devam ediyor. Biz de bu sebeple farklı tarzları benimseyenlerin kendilerine en uygun modeli bulabilecekleri, 600 TL altı çizmelerden oluşan bir liste hazırladık. Bu kışın vazgeçilmezi olacak çizme modellerini çok seveceğinizden eminiz!

1. Yağmurlu günlerin kurtarıcısı: AONEGOLD Yağmur Çizmesi

Yağışlı havalarda hem ayağınızı sıcacık tutacak hem su geçirmeyecek bir çizme arıyorsanız AONEGOLD Yağmur Çizmesi'ne daha yakından bakmalısınız. Rahat kesimi, kullanışlı fermuarları ve bacakları saran yapısıyla severek kullanacağınız bu çizme, şık görünümü ile de tüm kombinlerinize uyum sağlıyor. Tokalı tasarımı sayesinde beğeni kazanan çizmeyi keyifle kullanabilirsiniz.

2. Her yılın modası: Allyup Dizüstü Çorap Çizme

Jean pantolonlar, elbiseler, etekler ve taytlarla kullanıldığında muhteşem bir imaj çizen Allyup Dizüstü Çorap Çizme; soğuk kış günlerinde de şıklığından vazgeçmeyenlerin favorisi olacak cinsten! Rahatça giyilip çıkarılabilmesi, dizüstü boyu, 3 santimetrelik topuk yüksekliğine sahip olması, fermuarları ve bağcıklı tasarımıyla kullananlardan tam not alan bu çizmeye şans vermelisiniz.

3. Rahatlık ve şıklık arayanların ilk tercihi: Soho Exclusive Süet Kadın Çizme

Sade ama şık bir çizme arıyorsanız sizleri Soho Exclusive Süet Kadın Çizme ile baş başa bırakalım! Büzgülü tasarımı, süet dokusu ve 6 santimetre topuk boyuyla stil sahibi kadınların beğeniyle giyeceği modelle tanışmaya hazır mısınız? Öyleyse birinci sınıf suni deriden üretilen modeli uzun yıllar beğeniyle giyerek tarzınızı tamamlayabilirsiniz.

4. Beyazdan vazgeçemeyenler için: Divolya Blanca Beyaz Deri Kadın Çizme

Kış aylarında beyaz rengi ve deriyi bir arada görmeyi sevenlerin bayılacağı Divolya Blanca Beyaz Deri Kadın Çizme, 2022-2023 kışının en trend ürünleri arasındaki yerini almaya aday! Topuktan dize kadar olan uzunluğu, 5 santimetrelik topuk yüksekliği, fermuarlı yapısı ve şık tasarımıyla outdoor kullanım alanı yaratan çizme; her kadının ayakkabı dolabında mutlaka bulunması gereken türden!

5. Süet tutkunlarının bayılacağı: Godom Klasik Yarım Çizme

Hem casual kombinlerde hem özel günlerde keyifle kullanabileceğiniz Godom Klasik Yarım Çizme, iddialı görünmeyi seven kadınların vazgeçilmezi olacak! Süet dokusu, kısa topukları ve göz alıcı rengiyle her kıyafetle kombinleyebileceğiniz; aynı zamanda her modunuza uyum sağlayacak çizmeler, kaydırmaz tabanıyla da kış boyu rahatlık sağlıyor.

6. Retro tarzını yansıtmak isteyenlere: Godom Retro Kovboy Çizmesi

Şimdi de sizi retro tarzı benimseyenlerin daima beğeniyle kullanabileceği Godom Retro Kovboy Çizmesi ile baş başa bırakıyoruz. Kaymaz tabanı ve sağlam zemin tutuşuyla tüm kış güvenle kullanabileceğiniz ürün, kaliteli materyalleri ile son derece konforlu bir deneyim vadediyor. Kendine has desenleri, kısa topukları ve bilek kısmında yer alan kemer detayıyla beğeninize sunulan çizmeleri daha yakından incelemelisiniz.

7. Topuklu çizme sevenlerin favorisi : Kaygısız Kundura Topuklu Deri Çizme

Etekler ve elbiselerle kombinlediğinizde çarpıcı bir stil elde etmenize yardımcı olacak Kaygısız Kundura Topuklu Deri Çizme, daha yakından incelemeniz gereken modeller arasında. Çizme, esneyen kumaşı sayesinde baldırları kolayca sarıyor. Birinci sınıf suni deriden imal edilmesiyle kaliteli bir ürün olarak karşımıza çıkan çizme, aynı zamanda tasarımıyla görenleri mest ediyor. Fermuarları ve kalın topuklarıyla rahat bir kullanım sağlayan çizmeye şans tanımaya ne dersiniz?

8. Kaliteli suni deri malzemesiyle: Miconi Kadın Kalın Tabanlı Bağcıklı Çizme

Kış mevsimi boyunca severek kullanabileceğiniz Miconi Kadın Kalın Tabanlı Bağcıklı Çizme modern tasarımıyla bu yılın favorileri arasına girmeye aday, desek yanlış olmaz! Sıcak astarı, kaliteli suni deriden üretilmesi, poliüretandan imal edilen tabanıyla kalitenin tesadüf olmadığını gösterecek modele daha yakından bakmanızda kesinlikle yarar var. Her türlü kombine uyum sağlayacak modele hayran kalacaksınız!

9. Kediseverlerin bayılacağı bir tasarım: BiggDesign Cats Çizme

Çizme koleksiyonuna yeni bir parça kazandırmak isteyenlerin, kediseverlerin ve tasarım tutkunlarının severek kullanacağı BiggDesign Cats Çizme ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Fitalat bulundurmayan PVC'den üretilmesiyle uzun süre kötü hava koşullarına dayanıklılık gösterecek çizme, kalın tabanlı tasarımıyla rahatlık vadediyor. Dilerseniz iş ortamında dilerseniz günlük kombinlerinizde kullanabileceğiniz kedi desenli çizmeler şansı hak ediyor gibi, ne dersiniz?

10. Rahatlığınız konuşsun: GNY Ayakkabı Dalgıç Kumaş Dizaltı Çizme

Dalgıç kumaşın rahatlığını seviyorsanız GNY Ayakkabı Dalgıç Kumaş Dizaltı Çizme'yi çok beğeneceksiniz! Taba rengi, kısa topukları, rahatça giyip çıkarılabilir olması ve fermuarlı tasarımıyla beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak model; esneyen kumaşı sayesinde ayaklarınıza ve bacaklarınıza rahatça uyum sağlayacak. Kışı büyük bir konforla karşılamak isteyenlerin gözdesi olacak modele şans tanıyın, deriz!