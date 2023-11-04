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'Bu koltukta oturabilir miyim?' CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken sözler! 'Bir arkadaşımız bana saldırıyorsa...'

04.11.2023 14:54 | Son Güncelleme:
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CHP Kurultay'ın birbirinden önemli konuşmalar gerçekleşirken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Özgür Özel'e desteğini belirten ve Özel'in salondan kazanarak çıkacağını söyleyen Başarır, herhangi bir kararda kendi pozisyonunun değişip değişmeyeceğiyle ilgili soruya "Pazartesi gereğini yaparım" diyerek yanıt verdi. Başarır, bunun sadece Özel'in kaybetmesiyle alakalı da olmadığını söyleyerek yaşadığı saldırıyı işaret etti.

'Bu koltukta oturabilir miyim?' CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken sözler! 'Bir arkadaşımız bana saldırıyorsa...'

CHP Kurultay'ında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. CHP'li isimlerden peş peşe çok konuşulacak açıklamalar gelirken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da hem salondan çıkacak sonuç ve kendi göreviyle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

"ARTIK HİÇBİR MAKAM BENİM UMURUMDA DEĞİL"

"Dün ben bir açıklama yaptım. Benim yaptığı açıklama şuydu; ben CHP grup başkanvekiliyim, bu görevi 5 aydır yapıyorum. Ama artık hiçbir makam benim umurumda değil. Ben partimin geleceğini düşünüyorum, ülkemin geleceğini düşünüyorum. O yüzden ben imzamı, desteğimi Sayın Özgür Özel'e verdim. Lütfen delegelerimiz, ailelerine, sokağa, insanlara, gelen mesajlara kulak assınlar. Onlar ne diyorsa onu yapsınlar" dedi.

"BU SALONDAN ÖZGÜR ÖZEL KAZANARAK ÇIKACAK"

Gazeteci Timur Soykan "Peki siz şu anki havayı nasıl tartıyorsunuz? Özel mi favori, Kılıçdaroğlu mu favori?" sorusunu yöneltince Başarır, "600'e yakın bir imzası vardı Özel'in, Özel 750 oyla seçimi kazanacak, ben buna inanıyorum. Türkiye'nin her yerinden delegelerimizle görüştük. Bu salondan Özgür Özel kazanarak çıkacak." ifadelerini kullandı.

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"PAZARTESİ GEREĞİNİ YAPARIM"

Başarır kendisine yöneltilen "Pazartesi günü hangi yönde olursa olsun karar sizin olduğunuz pozisyon açısından bir değişim olacak mı?" sorusuna da "Olacak. Özel'e inanıyorum. Tabii ki oturduğum koltuk kıymetli, onurlu ama ben bu kırmızı plakaya talip değilim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının 0001 nolu plakasına talibim. Özel'e inandım, onunla yola çıktım. Allah korusun kaybettik, pazartesi ben gereğini yaparım, ben düz bir milletvekili olarak çalışmaya devam ederim." şeklinde yanıt verdi.

"BİR ARKADAŞIMIZ BANA SALDIRIYORSA..."

Başarır'a, "Grupbaşkanvekilliğini Özel kaybederse bırakacaksınız?" şeklinde tekrar soru yöneltildi, Başarır ise "Özgür Özel kaybederse değil, ben inandığım yapıyla yola gitmek istiyorum. 5 ayda gördüğüm şeyler, yaşadığım durumlar beni çok üzdü. Ben bu koltukta oturuyorum, bir arkadaşımız bana saldırıyorsa, sayın genel başkan gereğini yapacağım diyorsa, iki gün sonra onu divan kurulu başkan yardımcısı yapıyorsa ben bu koltukta oturabilir miyim?" dedi. "Mahmut Tanal'i kastediyorsunuz" denilince Başarır, "Herkes biliyor kimi kastettiğimi. Ben hiçbir arkadaşıma vurmadım, ama benim göğsüme atılan yumruk bu partinin grup başkanvekilliği makamına atılmış bir yumruktu." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Başarır'ın işaret ettiği düşünülen olayda; Genel Kurul'da imza toplama sürecinde Mahmut Tanal'ın Ali Mahir Başarır'ın göğsüne yumruk attığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Mahir Başarır CHP

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