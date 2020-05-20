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Bu kumaş virüsü bir saat içinde yok ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 11:27 | Son Güncelleme

Fransız bir şirket, Covid-19'a neden olan koronavirüsü bir saat içinde etkisiz hale getiren kumaş geliştirdi.

Bu kumaş virüsü bir saat içinde yok ediyor

Serge Ferrari adlı şirket tarafından geliştirilen kumaş, içerdiği gümüş partikülleri sayesinde virüsü yüzde 99.5 oranında elimine ediyor.

Firmanın üretim direktörü Thierry Combot, gümüşün antiviral özelliği dikkate alınarak başlatılan projenin, yaklaşık iki aylık bir çalışmanın ardından test aşamasına geldiğini ve sonuçların beklentileri karşıladığını belirtiyor.

Testlerde 15 dakika içinde koronavirüsün yüzde 95 oranında, bir saat içinde ise yüzde 99.5 oranında yok olduğu gözlendi.

Antiviral kumaşın kamusal alanlarda kullanımı hedefleniyor.

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