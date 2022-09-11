Bu kür iktidarsızlığı kökünden çözecek! İktidarsızlık için hap kullanmayın

İktidarsızlık cinsel birleşme için yeterli olacak sertleşmenin olamamasına deniliyor. İleri yaş, stres, hareketsiz yaşam, alkol, aşırı kilo, çeşitli hastalıklar gibi birçok neden iktidarsızlığa yol açabiliyor. Erkeklerde oldukça sıkıntılı sorunlara neden olan iktidarsızlığı çözmek için yöntemler aranıyor. Birçok yöntem sağlığı tehlikeye atıyor. Bu nedenle bitkisel ürünleri kullanmak çok daha sağlıklı sonuçlar verebiliyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Kereviz, ilişki esnasında cinsel organın sertleşme problemine karşı mükemmel bir çözüm getirmektedir." diyor.

İKTİDARSIZLIK İÇİN KEREVİZ KÜRÜ

Malzemeler

Kereviz

Maydanoz

Su

Yapılışı

Kaynayan 300-350 mL. (yaklaşık iki buçuk) su bardağı klorsuz suya 150-200 gram kereviz 300-350 mL. ekleyiniz ve tencerede kapağı kapalı beş dakika kısık ateşte kaynatılır. Beşinci dakikadan sonra üzerine 15-16 adet taze maydanoz (gövde saplarıyla beraber) ilave edildikten sonra kaşıkla karıştırılıp, üç dakika daha kapağı kapalı olarak kısık ateşte kaynatılmaya devam edilir. Toplam sekiz dakika tamamlandıktan sonra ocaktan indirilip ılınmasını beklenir. Ilıdıktan sonra süzülür, kahvaltıdan bir saat sonra ve öğlen yemeğinden yarım saat önce bir su bardağı içilir ve arta kalanı da buzdolabında koruma altına alınır. Eğer öğle yemeğinden önce veya kahvaltıdan bir saat sonra içme imkânınız olmuyorsa akşam hazırlayıp, akşam yemeğinden bir saat sonra, diğer yarısını da akşam yatağa gitmeden önce içebilirsiniz. Bu kürü her gün taze hazırlayarak yirmi-yirmi beş gün uygulayınız. Bu kür yılda iki-üç kez uygulanabilir.



