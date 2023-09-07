Bu mahalle şaşkına çeviriyor! Muhtar, yanına tercüman almadan sokağa çıkamıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 31 Aralık 2022 sonu itibarıyla Türkiye'nin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Antalya'nın yeni nüfusu 68 bin 172 artışla 2 milyon 688 bin 4'e yükseldi. Kentte yabancı nüfus ise 35 bin 541 kişi artışla 172 bin 487'ye çıktı.Yılda 15 milyona yakın turist ağırlayan Antalya'da yerleşik yabancı nüfusu Rusya ve Ukrayna savaşının ardından tırmanışa geçti. Kentin en fazla öne çıkan ilçeleri ise Muratpaşa ve Konyaaltı oldu. Konyaaltı ilçesindeki Liman Mahallesi ise 4 bine yakın yabancı nüfusuyla diğer mahallelerin önüne geçti.

“BENİM BİN 680 SEÇMENİM VARDI, ŞU ANDA 10 BİNİ AŞTIK”

36 milletten insanın yaşadığı Liman Mahallesi Muhtarı Mahir Bölük, yanına tercüman almadan adeta sokağa çıkamaz oldu. Mahallede en çok yaşayan yerleşik yabancıların ise Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Irak, Filistin, İngiltere'den olduğu öğrenildi. Diğer taraftan mahallede 2014 yılında Konyaaltı Belediyesi'nce Rusların geleneksel oyuncak bebeği matruşkaların bulunduğu park da hizmete açıldı.

Mahallede 6 dönemdir muhtarlık yapan Mahir Bölük, “Mahallemizin şehir merkezine uzaklığı 10 kilometredir. Eğitim öğretim seviyesi yüksek, ekonomik seviyesi iyidir. Bizim mahallemizde yaşayanların sosyal anlamda çok fazla bir şeye ihtiyacı yok. Sağlık ocağımız, parkımız, pazar alanımız var. İnşaat çalışmalarının ardından her ay mahallemize adeta bir köy taşınıyor. Benim bin 680 seçmenim vardı, şu anda 10 bini aştık. Nüfusumuz 20 binin üzerine çıktı” dedi.

“MAHALLEMDEKİ TERCÜMAN ARKADAŞLARIMDAN YARDIM İSTİYORUM”

Mahallede 36 milletten insan yaşadığını belirten Bölük, “Ukrayna, Rusya bölgesinin tamamından, Türkiye Cumhuriyetleri'nden, İran, Suriye, Filistin, Irak başta olmak üzere çok sayıda ülkeden vatandaş var. Mahallemize gelen yabancılarımız Türkçe öğreniyorlar. Ben zaman zaman mahallemdeki tercüman arkadaşlarımdan yardım istiyorum, onlar gelerek bana yardımcı oluyorlar. Konyaaltı ilçemiz şehrimizin gerdanlığıdır. Burada yaşayan herkes çok mutlu. Ben onlara, onlar bana alıştı. Burada insanlarımızın hepsi birbirleri ile kaynaşıyor. Asayiş olaylarının Antalya’dan en az olduğu mahallelerden bir tanesidir. 36 millet var, burası güvenilir bir mahalledir. Bir dönem daha muhtarlık yapmak isterim” diye konuştu.

“SOKAKTA ÇOK FARKLI MİLLETTEN İNSAN GÖRÜYORUM”

Mahallede yaşamayı çok sevdiğini belirten Aleyna Sevim, ”15 yıl önce Ukrayna’dan taşındım. Burada yaşamaktan mutluyum. Mahallemizde 36 milletin yaşadığını biliyorum, sokakta çok farklı milletten insan görüyorum. Hepimiz burada yaşamayı seviyoruz” dedi.

“BURADA ÇOK SAYIDA MİLLETTEN İNSAN YAŞIYOR, HERKES BİR AİLE OLMUŞ”

3 yıldır mahallede yaşayan ve 9 dili ile tercümanlık yapan Neşe Heveş, “Ben Kars kökenliyim, ama seneler önce Kazakistan’a taşınmışız. Oradan da buraya geldik. Bu mahallede olmaktan mutluyum. Çok güzel bir mahalle, burası Antalya’nın en güzel yeridir. Güllük gülistanlık bir yerdir. Burada çok sayıda milletten insan yaşıyor, herkes bir aile olmuş” ifadelerini kullandı.

Diğer yerleşik yabancılar da mahallede yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, huzur içerisinde yaşadıklarını söylediler.

(İHA)

