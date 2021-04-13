Bu mahallede davul çalmak yasak! 'Davul çalanın davulu patladı, çalan kişi aklını kaybetti'

Bursa Merkez Yıldırım İlçesi’nde bulunan Emirsultan Hazretleri’nin Türbesi ve camisinin olduğu ve kendi adının verildiği Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Rivayete göre; önceleri davul çalan bir kişi, gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki mezarlıkta kalktığını söyledi. Benzer olayların yaşanması üzerine Emirsultan’da sahur vakti davul çalınmıyor.

'PİLAVA PİLAVA' ŞEKLİNDE SESLENİLİYOR

Nüfusu 15 bini geçen Emirsultan Mahallesi'nde vatandaşları ’Pilava pilava’ diye seslenerek kaldıran mahallenin davulcusu, mahalle sakinlerinin gelenekten memnun olduğunu ve eski evlerin yerini yeni binalar aldığı için zillere basarak vatandaşları sahura kaldırdığını söyledi.

50 senedir Emir Sultan Mahallesi’nde ikamet eden Emir Sultan Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Aydinli,"Bu mahalleye taşındığımda davul çalınmıyordu, bizden öncekilere de sorduğumuzda Emir Sultan’da davul çalınmıyordu. Emir Sultan Hazretleri Peygamber torunu olduğu için buna duyulan saygıdan ötürü davul çalınmıyor, "Pilava" diye bağırıp vatandaşlar zillere basılarak sahura davet ediliyor. Bu mahallede davul çalma geleneği bulunmuyor" diye konuştu.