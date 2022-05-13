Bu maske her türlü cilt problemini bitiriyor! Cilt lekelerinizden tamamen kurtulacaksınız

Cilt lekeleri ve problemleri çeşitli nedenlere bağlı olarak görülebiliyor. Cilt lekelerini gidermek için ilk olarak cilt temizlik rutininizi aksatmamanız gerekiyor. Bu süreçte cildin daha hızlı yenilenmesini sağlamak adına bol su içmek ve içerisinde sağlıklı bulunan avokado, ceviz, fındık, somon gibi gıdaları tüketebilirsiniz. Sağlıklı beslenerek cildinizin sağlığını garanti altına aldıktan sonra evde yapacağınız doğal maske ile çok etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Yapacağınız bu maske sadece cilt lekelerini değil sivilce, siyah nokta, gözenek gibi problemlerinizi de çözecek.

CİLT LEKELERİNİ BİTİREN MASKE TARİFİ

Malzemeler

1 adet havuç

1 adet domates

1 yemek kaşığı jelatin tozu

2 yemek kaşığı su

Yapılışı

Havucu ve domatesi rendeleyiniz. Rendelediğiniz havuç ve domatesin suyunu iyice sıkınız. Sıktığınız suyu bir cezveye alınız. Üzerine 1 yemek kaşığı jelatin tozunu ekleyiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı su ekleyiniz. 5 dakika boyunca pişiriniz. Hazırlanan maskeyi yoğunlaşana kadar soğutunuz. Temizlenmiş cildinize uygulayınız, cildinizde donan maskeyi soyarak çıkarınız. Bu maskeyi haftada bir uygulayınız.

DOMATESİN CİLDE FAYDALARI

Cildinizi ölü derilerden arındırır.

Lekeleri yok eder.

Sivilceleri giderir ve yenilerinin oluşmasını engeller.

Gözeneklerinizi sıkılaştırarak siyah noktalardan kurtulmanızı sağlar.

Yaşlanmayı geciktirir.

HAVUCUN CİLDE FAYDALARI

Güneşten dolayı meydana gelen hasar ve benzeri sorunların tedavisine yarar.

Ciltte meydana gelen sivilce ve siyah noktaların kaybolmasına yardımcı olur.

Cilt parlaklığının yakalanmasına faydalıdır.

Yara izi ve kızarıklık gibi hasarların kapanmasına engel olur.



