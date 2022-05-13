Bu maske her türlü cilt problemini bitiriyor! Cilt lekelerinizden tamamen kurtulacaksınız

Cilt lekeleri ve problemleri çeşitli nedenlere bağlı olarak görülebiliyor. Cilt lekelerini gidermek için ilk olarak cilt temizlik rutininizi aksatmamanız gerekiyor. Bu süreçte cildin daha hızlı yenilenmesini sağlamak adına bol su içmek ve içerisinde sağlıklı bulunan avokado, ceviz, fındık, somon gibi gıdaları tüketebilirsiniz. Sağlıklı beslenerek cildinizin sağlığını garanti altına aldıktan sonra evde yapacağınız doğal maske ile çok etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Yapacağınız bu maske sadece cilt lekelerini değil sivilce, siyah nokta, gözenek gibi problemlerinizi de çözecek.
Malzemeler
Yapılışı
Havucu ve domatesi rendeleyiniz. Rendelediğiniz havuç ve domatesin suyunu iyice sıkınız. Sıktığınız suyu bir cezveye alınız. Üzerine 1 yemek kaşığı jelatin tozunu ekleyiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı su ekleyiniz. 5 dakika boyunca pişiriniz. Hazırlanan maskeyi yoğunlaşana kadar soğutunuz. Temizlenmiş cildinize uygulayınız, cildinizde donan maskeyi soyarak çıkarınız. Bu maskeyi haftada bir uygulayınız.
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