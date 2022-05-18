Bu maske ile cildiniz çok daha beyaz olacak! Cilt lekelerini de gideriyor…

Ciltte renk eşitsizliği olduğunda cildin sağlıksız ve bakımsız görünmesine neden oluyor. Cilt eşitsizlikleri ve cilt lekeleri daha fazla makyaj yapılmasına neden oluyor. Fazla yapılan makyajlar ise cilt problemlerine zemin oluşturuyor. Bazı kadınlar daha bronz tene sahip olmak isterken bazıları ise cilt renklerini açmaya çalışıyor. Cildi etkili bir şekilde beyazlatmak için evde doğal maskenizi yapabilirsiniz. Yapacağınız bu maske ile cildiniz çok daha parlak, pürüzsüz ve lekesiz olacak.

CİLT BEYAZLATAN MASKE TARİFİ

Pirinç unu

Süt

Yapılışı

Pirinç ununu ve sütü macumsu bir kıvam alana kadar karıştırınız. Temizlenmiş cildinize uygulayınız. 15 dakika bekletiniz. Ilık su ile yıkayınız. Bu maskeyi haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.



