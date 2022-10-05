Bu meyve şifa dağıtıyor ama fazla yenildiğinde hastanelik ediyor! Alıç meyvesinin bilinmeyen zararları

Alıç, ormanlık bölgelerde sıklıkla yetişen meyveler arasında bulunuyor. Alıç, kalp hastalıklarına iyi geliyor, yüksek tansiyonu düşürüyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Oldukça fazla faydası bulunan alıcı fazla tüketmek ise sağlığı riske atıyor. Uzmanlar alıç meyvesinin fazla tüketilmesi halinde bağırsak sorunlarına yol açabileceği, çekirdeği ile yenilmesi halinde ise mide de kitle oluşturabileceği uyarısında bulundu.

ÇEKİRDEĞİ İLE BİRLİKTE YENMEMELİ

Prof. Dr. Namık Özkan, alıç meyvesinin çekirdekleri ile birlikte tüketilmemesi konusunda uyardı. Alıcın fazla yenmesinin de ciddi sıkıntılara yol açabildiğine dikkat çeken Özkan, "Bu çekirdekler midede bir çekirdek oluşturup etrafında diğer gıdaların birikmesine ve taşlaşmasına sebep olabiliyor. Bu durumda da bağırsak tıkanmasına kadar giden sonuçlara neden olabiliyor.

AMELİYATA NEDEN OLABİLİYOR

Genellikle hastalar karın ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetlerle geliyor. Öncelikle biz bunu endoskopiyle parçalayıp küçük parçalar haline getirip normal yoldan atılmasına çalışıyoruz. Ancak bazen bu mümkün olmayabiliyor. Endoskopi ile ağzından çıkartmak gerekebiliyor. Hatta daha ileri dönemlerde eğer ince bağırsağa geçmiş ve ince bağırsakta bir yeri tıkamışsa ameliyatla bunu çıkartmak gerekebiliyor. Özellikle ince bağırsağı tıkamış ve hasta gelmekte geç kalmışsa bağırsağın bir kısmını almak dahi gerekebiliyor. Yaşlılar, takma dişi olanlar, iyi çiğnemeden ve çekirdekleriyle yiyorlar. Bu nedenle çekirdeklerinin yenmemesini yerken de iyice çiğneyerek yenmesini öneriyoruz. Ve miktarda mümkün olduğu kadar az tutmak lazım. Tadımlık yemek gerekiyor. Geçen yıl 8-10 tane bu şekilde hastamız oldu. Hatta 3 hastamızı ameliyat etmek zorunda kaldık" dedi.

ÖNCEDEN AMELİYAT GEÇİRMİŞ HASTALAR DAHA DİKKATLİ OLMALI

Özkan, özellikle mide bağırsak ameliyatı geçirmiş olanların daha da dikkatli olması gerektiğine değinerek, "Onlarda da bazen yapışıklıklar olabiliyor. O tür hastalar bu iş için daha da riskli hale geliyor. Bu nedenle çekirdeklerini yememek gerekiyor" diye konuştu.

