DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Sen çalışma, 27 senedir yat. Her girdiğin seçimde yenil. Yenildikçe 'Başardık' de ondan sonra milleti saf yerine koy, halk oy verecek diye bekle. Bu millet size oy vermeyecek, DSP geliyor." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Aksakal, Serik seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Burada halka hitap eden Aksakal, birlik, beraberlik ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bu topraklarda gözü olan uluslararası emperyalistlere en büyük dersi Bülent Ecevit'in verdiğini söyleyen Aksakal, "Üzerimize saldıkları PKK terör örgütünün elebaşını kulağından tutup getirip İmralı'ya tıkan Ecevit'tir." dedi.

Daha sonra Aksu ilçesindeki seçim ofisini açan Aksakal, burada yaptığı konuşmada, DSP'nin 2007'de ciddi bir oy potansiyeline ulaştığını belirterek, "Ecevit öldü, DSP bitti' dediler. Hiç kusura bakmayın Atatürk öldü, Cumhuriyet bitti mi? Ecevit öldüğü için DSP bitmez. Ecevit gibi binlerce Demokratik Sol Partili var, bu bayrak da her an sallanacak." değerlendirmesinde bulundu.