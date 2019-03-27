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Bu nasıl ateşkes? İsrail Gazze'yi yine bombaladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2019 06:36 | Son Güncelleme

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin doğusunda Hamas'a ait bir mevziyi daha vurdu. Öte yandan geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde Hamas tarafından yapılan açıklamada Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığı duyurulmuştu. Ancak İsrail bombardımanı ertesi sabaha kadar devam etmişti.

Bu nasıl ateşkes? İsrail Gazze'yi yine bombaladı!

srail'e ait savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait saha kontrol noktasını bombaladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırılarda can kaybı veya yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'e ait savaş uçakları, önceki saatlerde, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Kassam Tugaylarına ait 2 noktayı daha bombalamıştı.

İsrail ordusu, dün yayımladığı açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin İsrail'in güney sınırında açık bir alana düştüğünü duyurmuştu.

Pazartesi sabahı Gazze'den atılan roket, Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, bunun üzerine İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Hamas, aynı gün yerel saatle 22.00'de Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş, ancak buna rağmen İsrail bombardımanı ertesi sabaha kadar devam etmişti.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'nden dün sabah yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği yaklaşık 50 saldırıda 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.

Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisi, Multezim Sigorta Şirketi binası, Nasır Mahallesi'nde 2 apartman, bir sürücü kursu, Han Yunus'taki balıkçı limanı ile 20 tarım alanı vuruldu." bilgisine yer verilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
israil Gazze Şeridi Hamas

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