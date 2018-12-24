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"Bu olay Türkçülük-Kürtçülük malzemesi yapılmasın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 18:27 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 16 Aralık'ta bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanması olayına ilişkin bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında, cinayetin sebebinin etnik bir nedenden kaynaklandığı gibi algı oluşturulmaya çalışılmasına öldürülen kişinin ailesi tepki gösterdi - Öldürülen Kadir Sakçı'nın ağabeyi Fahrettin Sakçı: - "Bu gibi şeyleri millet, Türkçülük-Kürtçülük malzemesi yapmasın. Buraya taziyeye gelenlerin yarısı Kürt ise yarısı da Türk'tür. Herkes başsağlığı diledi. Kimseyle düşmanlığımız yok" - "Ateş düştüğü yeri yakar. Dert bizim derdimiz, mesele bizim derdimiz, kimseyle ilgimiz, alakamız yok"

Sakarya'nın Hendek ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen Kadir Sakçı'nın ağabeyi Fahrettin Sakçı, sosyal medyada cinayetin etnik nedenle işlendiği iddialarına ilişkin, "Bu gibi şeyleri millet, Türkçülük-Kürtçülük malzemesi yapmasın. Buraya taziyeye gelenlerin yarısı Kürt ise yarısı da Türk'tür. Herkes başsağlığı diledi. Kimseyle düşmanlığımız yok." dedi.

Sakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölen kardeşinin 16 Aralık'ta yanında olduğunu, berberde çalışan oğlunu almak için çarşıya gittiğini söyledi.

Yatsı namazının ardından kardeşi ile yeğeninin silahla vurulduğu haberini aldığını belirten Sakçı, hastaneye gittiğini, yeğeninin, kendilerine sarhoş bir kişinin silahla ateş ettiğini anlatarak, "Aramızda herhangi bir dava, herhangi bir mesele olmadığını herkes biliyor. Biz de biliyoruz. O şahsı da hiç tanımıyoruz." diye konuştu.

Fahrettin Sakçı, sosyal medyada, olayın sebebinin etnik nedenden kaynaklıymış gibi aktarıldığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada 30 senedir Türk-Kürt davası yaşamadık. Bu 30 yılda çoluğumuz çocuğumuz burada evlendi, çocuklarımızın çoğu da Kürtçe bilmiyor. Bu gibi şeyleri millet, Türkçülük-Kürtçülük malzemesi yapmasın. Buraya taziyeye gelenlerin yarısı Kürt ise yarısı da Türk'tür. Herkes başsağlığı diledi. Burada kapı komşularımız, çevremiz var. Kimseyle düşmanlığımız yok. Kimse 'şöyledir böyledir' diye klip yapmasın, öyle bir şey yok.

Cenazemiz oldu, burada Kaymakamımız, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, kaç gündür yanımızda. Dışarıda millet reklam yapıyor. Rica ediyorum; böyle bir şeyi kimse yapmasın. Ateş düştüğü yeri yakar. Dert bizim derdimiz, mesele bizim derdimiz, kimseyle ilgimiz, alakamız yok. Tüm emniyet teşkilatımıza titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Sakçı, yaralı yeğeninin durumunun iyi olduğunu, tedavisinin evde devam ettiğini sözlerine ekledi.

- "Olayın farklı yerlere çekilmesini aile de biz de istemiyoruz"

Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, olayın yaşandığı andan itibaren emniyet güçlerinin kısa sürede zanlıyı yakalayıp adalete teslim ettiğini belirterek, "Pazartesi günü de yargının önüne çıkarıldı ve tutuklandı. Bundan sonraki kısım adliyenin işi. Adli makamların vereceği karara hepimiz saygı duyacağız. Aile de bu konuda saygı duyacağını söylüyor. Devletimiz büyük, gerekli cezai işlemi yapacaktır. Bu olayın burada kapanması ve daha farklı yerlere çekilmesini aile de biz de istemiyoruz." diye konuştu.

- "Kardeşliğimize hiçbir güç halel getiremeyecektir"

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ise yaptığı yazılı açıklamada, olayın etnik nedenden kaynaklanmadığının, Sakarya Valiliğinin tetkik ve incelemeleri sonucunda gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Sosyal medya ve çeşitli paylaşım adreslerinden algı operasyonuna kalkışanları şiddetle kınadıklarını vurgulayan Püsküllü, "Bu tutum ve davranışın büyük bir vatani suç olduğunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Olayı bütünüyle bilen Hendekli vatandaşlarımızın hadisenin ilk anlarından itibaren takındığı tavır ve yaptığı paylaşımlarda bu ırkçılık iddialarına gerekli cevabı verdiğini de biliyor ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah'ın izniyle kardeşliğimize hiçbir güç halel getiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

- Valilik açıklaması

Öte yandan Sakarya Valiliğince dün yapılan açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, olayın sebebinin çarpıtılarak etnik bir nedenden kaynaklandığı gibi algı oluşturulmaya çalışılmasının gerçekle ilgisi olmadığı belirtilmiş, olayda her iki tarafın da önceden birbirlerini kesinlikle tanımadıkları, alkollü olan ve pek çok suçtan sabıkası bulunan zanlının yüksek sesle ve küfürlü konuşması üzerine ikaz edildiği için çıkan tartışmaya bağlı olarak bu müessif hadisenin yaşandığının tanık beyanlarından açıkça anlaşıldığı ifade edilmişti.

Kanaat önderi Ercan Konuk da sosyal medyada bazı art niyetli grupların bu olayı "Kürt-Türk olayı olmuş" gibi gösterme çabasının beyhude olduğunu vurgulayarak, kesinlikle böyle bir olayın olmadığını kaydetmişti.

- Olay

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde 16 Aralık'ta H.U. (51) ile Kadir Sakçı ve oğlu Burhan Sakçı arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.U, baba ve oğluna tabancayla ateş ederek yaralamış, Kadir Sakçı, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaçtıktan sonra Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yakalanarak Hendek Adliyesi'ne getirilen H.U'nun eşi, kızı ve oğlu savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. H.U, hakimlikçe tutuklanırken, diğer oğlu ve arkadaşı ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.

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Fahrettin Sakçı hendek Kadir Sakçı silahlı saldırı

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