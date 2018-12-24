"Bu olay Türkçülük-Kürtçülük malzemesi yapılmasın"

Sakarya'nın Hendek ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen Kadir Sakçı'nın ağabeyi Fahrettin Sakçı, sosyal medyada cinayetin etnik nedenle işlendiği iddialarına ilişkin, "Bu gibi şeyleri millet, Türkçülük-Kürtçülük malzemesi yapmasın. Buraya taziyeye gelenlerin yarısı Kürt ise yarısı da Türk'tür. Herkes başsağlığı diledi. Kimseyle düşmanlığımız yok." dedi.

Sakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölen kardeşinin 16 Aralık'ta yanında olduğunu, berberde çalışan oğlunu almak için çarşıya gittiğini söyledi.

Yatsı namazının ardından kardeşi ile yeğeninin silahla vurulduğu haberini aldığını belirten Sakçı, hastaneye gittiğini, yeğeninin, kendilerine sarhoş bir kişinin silahla ateş ettiğini anlatarak, "Aramızda herhangi bir dava, herhangi bir mesele olmadığını herkes biliyor. Biz de biliyoruz. O şahsı da hiç tanımıyoruz." diye konuştu.

Fahrettin Sakçı, sosyal medyada, olayın sebebinin etnik nedenden kaynaklıymış gibi aktarıldığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada 30 senedir Türk-Kürt davası yaşamadık. Bu 30 yılda çoluğumuz çocuğumuz burada evlendi, çocuklarımızın çoğu da Kürtçe bilmiyor. Bu gibi şeyleri millet, Türkçülük-Kürtçülük malzemesi yapmasın. Buraya taziyeye gelenlerin yarısı Kürt ise yarısı da Türk'tür. Herkes başsağlığı diledi. Burada kapı komşularımız, çevremiz var. Kimseyle düşmanlığımız yok. Kimse 'şöyledir böyledir' diye klip yapmasın, öyle bir şey yok.