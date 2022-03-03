Bu otomobilin drone'u var! Tesla Roadster'ın rakibi Polestar O2 tanıtıldı

Volvo ve Çinli ana şirketi Geely arasındaki ortak bir girişim olan elektrikli otomobil üreticisi Polestar, yeni konsepti Polestar O2'yi Los Angeles'ta görücüye çıkardı.

İŞTE POLESTAR O2!

Tesla Roadster rakibi Polestar O2, sadece bir konsept. Bu yüzden Polestar O2'nin 0-100 km hızlanması, pil kapasitesi ve menzil bilgisi henüz paylaşılmış değil. Ancak Polestar CEO'su Thomas Ingenlath otomobile dair bazı ipuçları verdi. Thomas Ingenlath, kısa dingil mesafesinden ödün vermeden 110 kilovatın üzerinde bir pil gücü sunabileceklerini kaydetti.

O2, Polestar'ın ilk konsepti olan Polestar Precept ile tasarımsal birçok özelliği paylaşıyor. Bunlar, keskin hatlar ve aydınlatma gibi özelliklerden oluşuyor.

Aracın iç kısmında tüm yumuşak iç bileşenler için geri dönüştürülmüş polyester kullanılıyor. Aracın şasesi ise geri dönüşümü daha uygun hale getirecek şekilde tasarlanmış.

"DRONE'LU OTOMOBİL"

Şimdi otomobile "drone'lu otomobil" unvanı kazandıran özelliğe gelelim. Polestar O2'deki en ayırt edici özellik olan drone, sürücülerin kendilerini havadan çekebilmeleri için yerleştirilmiş.

Drone'un 100 km/s'e varan hızlarda aracı takip ettiği ifade ediliyor. Çekimden sonra ise aktarıldığı kadarıyla drone otonom olarak araca dönebiliyor ve video klipler, araç park halindeyken doğrudan 15 inçlik orta ekrandan düzenlenebiliyor ve paylaşılabiliyor.

