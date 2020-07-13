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Bu peeling etkili cilt maskeleriyle çok daha güzel olacaksınız! Kil, kahve...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Işıl ışıl parlayan, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt herkesin hayali! Kusursuz bir cilde kavuşmanın en etkili yolu ise peeling etkisiyle cildi ölü hücrelerden temizleyen maskeleri kullanmak. Neyse ki evde bulunan malzemelerle 2 dakikada kolayca hazırlayabileceğiniz doğal içerikli maskeler var. İşte arındırıcı özelliğiyle teninize bakım yapabileceğiniz peeling etkili doğal cilt maskesi tarifleri!

Bu peeling etkili cilt maskeleriyle çok daha güzel olacaksınız! Kil, kahve...

Peeling, cildin en üst katmanını soyarak bu katmanın altındaki sağlıklı hücreleri yüzeye çıkarma işlemidir. Peeling sayesinde, cildinizdeki ölü hücrelerden kurtulabilirsiniz. Cildinizdeki kirleri arındırarak sivilce ve siyah nokta oluşumunun önüne geçmenizi de sağlayan peeling, daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmanızı sağlar. Evdeki malzemelerle tamamen doğal içeriklerle hazırlayabileceğiniz peeling maskeleri ile siz de kusursuz bir görünüme sahip olabilirsiniz!

PEELİNG ETKİLİ DOĞAL CİLT MASKESİ TARİFLERİ

1. Şeker Peelingi

Malzemeler: 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı: Şekerin taneli yapısıyla cildinizi ölü hücrelerden arındıran ve zeytinyağıyla besleyen bu maskeyi hazırlamak oldukça kolay! Bir kabın içerisine eklediğiniz şekeri ve zeytinyağını karıştırın. Peeling etkili maskeyi dairesel hareketlerle yüzünüze ve dudaklarınıza sürün. Ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Maskenin daha etkili olması için peelingi duş sonrasında uygulayabilirsiniz.

2. Kahve Peelingi

Malzemeler: Kahve telvesi, kuru bir cilde sahip olanlar için zeytinyağı

Hazırlanışı: Yemekten sonra içtiğiniz Türk kahvesinin telvesini artık dökmeyin! Çünkü cildiniz için oldukça faydalı. Kahveyi içtikten sonra kalan telveyi cildinize masaj yapar gibi sürün. Eğer kuru bir cilde sahipseniz telveyle bir miktar zeytinyağını karıştırabilirsiniz. Ardından yüzünüzü güzelce yıkayın ve nazik bir şekilde kurulayın. İşte bu kadar basit!

3. Kil Peelingi

Malzemeler: 1 tatlı kaşığı beyaz kil, 1 tatlı kaşığı mısır unu, su

Hazırlanışı: Ayda bir kere uygulayabileceğiniz bu maskeyi hazırlamak için beyaz kili ve mısır ununu bir kabın içerisinde karıştırın. Maske kıvamına gelmesi için bir miktar su ekleyin ve hazırladığınız peelingi yüzünüze masaj yaparak sürün. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın ve kağıt havlu ya da temiz bir havlunun yardımıyla kurulayın. Bu maske sayesinde cildinizi fazla yağdan arındırabilirsiniz.

4. Aspirin Peelingi

Malzemeler: 5 adet aspirin, 1 çay kaşığı bal, 2 yemek kaşığı su

Hazırlanışı: Bu maskeyi hazırlamak için öncelikle aspirinleri dövün ve bir kasenin içine koyun. Ardından, balı ve suyu bu kasenin içine ekleyin ve karıştırın. Peelingi yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak sürün ve yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra yıkayın. Yüzünüzü nazik bir şekilde kuruladıktan sonra bebek gibi bir cildin keyfini sürebilirsiniz!

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu maskeleri yüzünüzün tamamına uygulamadan önce küçük bir bölgede test etmelisiniz. Böylece olası alerjik reaksiyonların veya hassasiyetin önüne geçebilirsiniz.

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