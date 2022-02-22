Bu pratik yöntemler sayesinde çamaşır makineniz tertemiz olacak!

Her ne kadar ihmal edilse de çamaşırlarınızı tertemiz yapan makinelerin de güzelce temizlenmesi gerekiyor değil mi? Sirke, karbonat ve limon tuzu gibi malzemeler hepimizin bildiği gibi temizlikte sıkça kullanılıyor. Tüm lekelere ve kirlere savaş açan bu ürünler, çamaşır makinesi temizliğinde de en büyük yardımcınız olacak. Sizin için derlediğimiz yöntemlerle evinizde hangi malzeme bulunuyorsa onunla uygun temizliği yapabilirsiniz. Haydi, çamaşır makinenizi pratik şekilde temizlemenize yardımcı olacak yöntemleri inceleyelim.

ELMA SİRKESİ VE SU

Bir kabın içine eşit oranda elma sirkesini ve suyu koyun.

Kuru ve temiz bir bezi bu karışımla ıslatarak makinenizin içini güzelce silin.

Daha yoğun bir temizlik istiyorsanız elma sirkeli suyu makinenin iç kısmına döküp kısa programda çalıştırın.

Böylece tüm boruların içi de temizlenmiş olacak.

Ayda bir kez bu yöntemi kullanabilirsiniz.

KARBONAT VE SİRKE

Büyük bir bardağın içine karbonat ekleyin ve bardak dolana kadar sirke koyup karıştırın.

Beyaz sirke veya başka herhangi bir sirkeyi kullanabilirsiniz.

Karışımı makinenin iç kısmına ya da deterjan bölmesine döküp kısa ve sıcak programda çalıştırın.

BEYAZ SİRKE VE LİMON TUZU

Bir kabın içine 2 yemek kaşığı limon tuzunu ve bir bardak beyaz sirkeyi ekleyin.

Limon tuzunun erimesi için sürekli olarak karıştırın.

Makinenin iç kısmına ya da deterjan bölmesine tüm karışımı dökün.

Malzemelerin makineyi en iyi şekilde temizlemesi için sıcak programda makineyi çalıştırın.

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ

Makinenin içinin boş olduğundan emin olduktan sonra bir adet bulaşık makinesi tabletini çamaşır makinesinin kazan kısmına koyun.

Ardından makineyi sıcak programda çalıştırın.

ÇAMAŞIR SUYU

Elinize temizlik eldiveni giydikten sonra birkaç damla çamaşır suyunu ve ılık suyu karıştırın.

Temiz bir bezi çamaşır suyu karışımının içinde ıslatıp makinenin kazanını, dış yüzeyini, deterjan bölmesini ve lastik koruyucuların iç kısmını detaylı şekilde silin.



