Bu pratik yöntemler sayesinde çamaşır makineniz tertemiz olacak!

Her ne kadar ihmal edilse de çamaşırlarınızı tertemiz yapan makinelerin de güzelce temizlenmesi gerekiyor değil mi? Sirke, karbonat ve limon tuzu gibi malzemeler hepimizin bildiği gibi temizlikte sıkça kullanılıyor. Tüm lekelere ve kirlere savaş açan bu ürünler, çamaşır makinesi temizliğinde de en büyük yardımcınız olacak. Sizin için derlediğimiz yöntemlerle evinizde hangi malzeme bulunuyorsa onunla uygun temizliği yapabilirsiniz. Haydi, çamaşır makinenizi pratik şekilde temizlemenize yardımcı olacak yöntemleri inceleyelim.
Bir kabın içine eşit oranda elma sirkesini ve suyu koyun.
Kuru ve temiz bir bezi bu karışımla ıslatarak makinenizin içini güzelce silin.
Daha yoğun bir temizlik istiyorsanız elma sirkeli suyu makinenin iç kısmına döküp kısa programda çalıştırın.
Böylece tüm boruların içi de temizlenmiş olacak.
KARBONAT VE SİRKE
Büyük bir bardağın içine karbonat ekleyin ve bardak dolana kadar sirke koyup karıştırın.
Beyaz sirke veya başka herhangi bir sirkeyi kullanabilirsiniz.
Bir kabın içine 2 yemek kaşığı limon tuzunu ve bir bardak beyaz sirkeyi ekleyin.
Limon tuzunun erimesi için sürekli olarak karıştırın.
Makinenin iç kısmına ya da deterjan bölmesine tüm karışımı dökün.
Makinenin içinin boş olduğundan emin olduktan sonra bir adet bulaşık makinesi tabletini çamaşır makinesinin kazan kısmına koyun.
ÇAMAŞIR SUYU
Elinize temizlik eldiveni giydikten sonra birkaç damla çamaşır suyunu ve ılık suyu karıştırın.
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