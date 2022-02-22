KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bu pratik yöntemler sayesinde çamaşır makineniz tertemiz olacak!

Bu pratik yöntemler sayesinde çamaşır makineniz tertemiz olacak!

22.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürekli olarak çamaşır yıkayan makineler bir süre sonra kir kalıntılarıyla yıpranır. Bunun önüne geçmek için makinenizi düzenli olarak temizlemelisiniz. Böylece hem çamaşırlarınız daha temiz yıkanır hem makinenizin ömrü uzar. Evinizde bulunan malzemelerle çamaşır makinenizi kolayca nasıl temizleyebileceğinize detaylı göz atmaya ne dersiniz?

Bu pratik yöntemler sayesinde çamaşır makineniz tertemiz olacak!

Her ne kadar ihmal edilse de çamaşırlarınızı tertemiz yapan makinelerin de güzelce temizlenmesi gerekiyor değil mi? Sirke, karbonat ve limon tuzu gibi malzemeler hepimizin bildiği gibi temizlikte sıkça kullanılıyor. Tüm lekelere ve kirlere savaş açan bu ürünler, çamaşır makinesi temizliğinde de en büyük yardımcınız olacak. Sizin için derlediğimiz yöntemlerle evinizde hangi malzeme bulunuyorsa onunla uygun temizliği yapabilirsiniz. Haydi, çamaşır makinenizi pratik şekilde temizlemenize yardımcı olacak yöntemleri inceleyelim.

ELMA SİRKESİ VE SU

  • Bir kabın içine eşit oranda elma sirkesini ve suyu koyun.

  • Kuru ve temiz bir bezi bu karışımla ıslatarak makinenizin içini güzelce silin.

  • Daha yoğun bir temizlik istiyorsanız elma sirkeli suyu makinenin iç kısmına döküp kısa programda çalıştırın.

  • Böylece tüm boruların içi de temizlenmiş olacak.

  • Ayda bir kez bu yöntemi kullanabilirsiniz.

KARBONAT VE SİRKE

  • Büyük bir bardağın içine karbonat ekleyin ve bardak dolana kadar sirke koyup karıştırın.

  • Beyaz sirke veya başka herhangi bir sirkeyi kullanabilirsiniz.

  • Karışımı makinenin iç kısmına ya da deterjan bölmesine döküp kısa ve sıcak programda çalıştırın.

BEYAZ SİRKE VE LİMON TUZU

  • Bir kabın içine 2 yemek kaşığı limon tuzunu ve bir bardak beyaz sirkeyi ekleyin.

  • Limon tuzunun erimesi için sürekli olarak karıştırın.

  • Makinenin iç kısmına ya da deterjan bölmesine tüm karışımı dökün.

  • Malzemelerin makineyi en iyi şekilde temizlemesi için sıcak programda makineyi çalıştırın.

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ

  • Makinenin içinin boş olduğundan emin olduktan sonra bir adet bulaşık makinesi tabletini çamaşır makinesinin kazan kısmına koyun.

  • Ardından makineyi sıcak programda çalıştırın.

ÇAMAŞIR SUYU

  • Elinize temizlik eldiveni giydikten sonra birkaç damla çamaşır suyunu ve ılık suyu karıştırın.

  • Temiz bir bezi çamaşır suyu karışımının içinde ıslatıp makinenin kazanını, dış yüzeyini, deterjan bölmesini ve lastik koruyucuların iç kısmını detaylı şekilde silin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patatesin temizlikte kullanım alanlarına inanamayacaksınızPatatesin temizlikte kullanım alanlarına inanamayacaksınız
Burçları bugün neler bekliyor?Burçları bugün neler bekliyor?
Küsen saçlarınızı kısa sürede canlandırmaya yardımcı olacak mucize ürünlerKüsen saçlarınızı kısa sürede canlandırmaya yardımcı olacak mucize ürünler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Suyunuza nane atıp bekletince bakın neler oluyor!

Suyunuza nane atıp bekletince bakın neler oluyor!

Yoğurt suyunun muhteşem faydaları

Yoğurt suyunun muhteşem faydaları

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Herkes bu hatayı yapıyor! Zehirlenmenize ramak kaldı

Herkes bu hatayı yapıyor! Zehirlenmenize ramak kaldı

"Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba yanıt

"Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba yanıt

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.