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Bu program sayesinde kısa sürede istediğiniz forma sahip olacaksınız! 1 haftalık evde spor programı sizlerle...

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzenli beslenmek ve formda olmak, sağlıklı yaşamın birer parçası. Günlük hayatınızda kendinize ayıracağınız spor saati sayesinde kısa sürede forma girebilir, yaz aylarına hazırlık yapabilirsiniz. Evde spor yaparak spor salonunda harcayacağınız süreyi farklı işlerinizde değerlendirebilir, sporu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız 1 haftalık evde spor programı!

Bu program sayesinde kısa sürede istediğiniz forma sahip olacaksınız! 1 haftalık evde spor programı sizlerle...

Sağlıklı yaşamı önemsiyor musunuz? Ya da formda kalmak ve her sabah dinç uyanmak mı istiyorsunuz? Üzülmeyin, bu program sayesinde hem formunuzu koruyacak hem sağlıklı bir yaşama adım atmış olacaksınız! Haydi, detaylara!

BİR HAFTADA FORMUNUZU KAZANMANIZA YARDIMCI OLACAK SPOR PROGRAMI

Formda kalmak için her gün saatlerce spor yapmanızı gerektirmeyecek ve sizi sağlıklı bir yaşama hazırlayacak spor programını sizinle paylaşıyoruz!

  • Haftanın ilk gününe basit hareketlerle başlayın. İlk olarak, ısınmak için olduğunuz yerde 30 saniye boyunca koşun. Daha sonra olduğunuz yerde ip atlayın. Bu sayede kaslarınızı çalıştıracak ve bünyenizi spora hazırlayacaksınız. Pazartesi günü, vücudunuzu spora hazırlayarak geçsin!

  • Salı günü, vücudunuza yavaş yavaş şekil vermeye başlayabilirsiniz. 5 tekrardan 5 set olacak şekilde squat yapabilirsiniz. Ters lunge hareketi ile baldır ve karın kaslarınızı güçlendirmek isterseniz 8 tekrardan oluşan 3 set halinde programınıza dahil edebilirsiniz.

  • Çarşamba günü ise kaslarınızı dinlendirmek için daha rahat bir program uygulayın. Plank yaparak karın kaslarınızı belirgin hale getirebilirsiniz. Kendinizi çok yormadan, esneklik kazanmanızı sağlayacak köprü hareketini de yapabilirsiniz.

  • Perşembe günü ise programınıza aktif yürüyüşle başlayın. Daha sonra 5 tekrardan 3 set halinde diz üstü şınav hareketini uygulayın. Bu sayede kol, karın, kalça ve vücudun daha birçok bölgesini çalıştıracaksınız. Dumbell kullanarak back squat, split squat, romanian deadlift gibi birçok hareketi yapabilirsiniz. Kasları ve vücudu çalıştıran bu hareketler, daha sağlıklı kas yapısına sahip olmanızı sağlayacak.

  • Cuma günü; köprü hareketiyle sırt, boyun, kol, kalça gibi bölgeleri çalıştırın. Bu hareketi 8 tekrardan 3 set şeklinde yapabilirsiniz. Karın kaslarını etkili şekilde geliştirmek istiyorsanız crunch hareketini de ekleyebilirsiniz. 8'erli 3 set şeklinde başlayabilir, zamanla bu sayıları artırabilirsiniz.

  • Cumartesi gününü boş bırakarak vücudunuzun dinlenmesini sağlayın! Kaslarınıza bir anda yüklenmenin vücudunuzun ağrımasına sebep olabileceğini unutmayın!

  • Pazar günü ısınmayla başlayarak dumbell, squat, köprü, şınav, crunch hareketlerini 8'erli 3 set halinde yaparak kaslarınızı güçlendirin. Formda kalmanıza yardımcı olacak 1 haftalık spor programı sonrasında vücudunuz ve zihninizdeki değişime siz de şaşıracaksınız!


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