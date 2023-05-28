Bu şampuanı asla kullanmayın! Saçı tutam tutam döküyor, kepeğe neden oluyor

Şampuan tercihini genellikle saça olan faydalarına ve kokusuna bakarak yapıyoruz. Ancak uzmanlara göre şampuanı alırken ilk olarak içeriğine bakmak gerekiyor. Saç dökülmesi ve kepeğin en büyük nedenleri arasında yer alan yanlış şampuan kullanımları saç sağlığını mahvedebiliyor. Marketten ve kozmetik dükkanlarından alınan birçok şampuanın içerisinde yer alan SLS saç saçlığı için tehlike oluşturuyor.

SLS NEDİR?

Daha fazla köpüren şampuanlar saçı daha fazla temizliyor gibi hissettiriyor. Ancak bu köpürmeler sanıldığı kadar masum değil. SLS yani Sodium Lauret Sulfate, köpürtme özelliğine sahip olması sebebiyle birçok temizlik maddesinde kullanılan bir maddedir. Köpürme işleminin temizleme oranını artırdığı yönündeki inanç ve alışkanlıklardan ötürü birçok güzellik ve temizlik ürünü içeriğinde sülfat kullanılır. Ancak sülfatın cilde ve saçlarınıza birçok zararı vardır.

SLS'NİN ZARARLARI

Sülfatın saçınızdaki yağı temizlediği doğrudur ancak bunu yaparken saçtaki ve saç derisindeki doğal yağı da yok eder.

Saçın doğal yağını da götürdüğünden saçı matlaştırır, yıpratır ve kurutur.

Özellike hassas cilde sahip olanların saç derisinde tahriş ve kızarıklık gibi problemlere yol açar.

İçeriğindeki kimyasallar ile saçtaki boyanın daha çabuk akmasına ve parlak görüntünün etkisini yitirmesine neden olur.

Saç tellerine zarar vererek saçın şeklini ve yapısını bozar.

Saçta kepeğe ve saç dökülmesine neden olur.



