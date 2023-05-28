Bu şampuanı asla kullanmayın! Saçı tutam tutam döküyor, kepeğe neden oluyor

Şampuan tercihini genellikle saça olan faydalarına ve kokusuna bakarak yapıyoruz. Ancak uzmanlara göre şampuanı alırken ilk olarak içeriğine bakmak gerekiyor. Saç dökülmesi ve kepeğin en büyük nedenleri arasında yer alan yanlış şampuan kullanımları saç sağlığını mahvedebiliyor. Marketten ve kozmetik dükkanlarından alınan birçok şampuanın içerisinde yer alan SLS saç saçlığı için tehlike oluşturuyor.
Daha fazla köpüren şampuanlar saçı daha fazla temizliyor gibi hissettiriyor. Ancak bu köpürmeler sanıldığı kadar masum değil. SLS yani Sodium Lauret Sulfate, köpürtme özelliğine sahip olması sebebiyle birçok temizlik maddesinde kullanılan bir maddedir. Köpürme işleminin temizleme oranını artırdığı yönündeki inanç ve alışkanlıklardan ötürü birçok güzellik ve temizlik ürünü içeriğinde sülfat kullanılır. Ancak sülfatın cilde ve saçlarınıza birçok zararı vardır.