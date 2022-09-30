Bu şekilde görünüyorsa sorun büyük! Dışkının miktarı ve şekli sağlık hakkında bilgi veriyor

Herkesin gün içerisinde yaptığı dışkı miktarı farklılık göstermektedir. Bazı kişiler günde 1-2 defa yapabilirken bazıları ise günlerde yapamamaktadır. Dışkıya çıkamamak en büyük tuvalet sorunları arasında yer alır. Ancak çok fazla yapmak da çeşitli sorunların belirtisi olabilir. Normalde günde bir ila üç kez dışkı yapmak sindirim sisteminde her şeyin yolunda olduğunun iyi bir göstergesidir, ancak bazı insanlar iki veya üç günde bir dışkı çıkarabilir. Normal dışkının geçişi kolay olmalı ve genellikle kahverengi renkte olmalıdır, sağlık uzmanları dışkının geçişi zorsa veya olağan dışı bir renkteyse diyetinize özel bir bakış açısı getirebileceği ve yaşam tarzınıza ihtiyaç duyulabileceği anlamına gelebilir.

İDEAL SAAT NE ZAMANDIR?

Dışkınınnideal zamanlaması söz konusu olduğunda, insan vücudu en iyi sabah saatlerinde donatılmıştır. Gastroenterolog Dr Sarina Pasricha, "Sabahları ilk uyandığımızda kolonumuzda dahili bir çalar saat çalar ve kolon daha güçlü bir şekilde kasılmaya başlar" diyor. Uyku sırasında, bir kişinin ince bağırsakları ve kolonu, günden kalan tüm yiyecekleri işlemek için çalışır. Bu nedenle, uyandıktan sonraki 30 dakika içinde işinizi yapıyorsanız, vücudunuzun olması gerektiği gibi çalıştığından emin olabilirsiniz. Vakti az olan kişiler için su içmek, esnemek ve tabii ki sert bir kahveyi yudumlamak bağırsaklarınız için harikalar yaratacaktır.

BİR DAKİKADAN FAZLA SÜRMEMELİ

'Normal' bir dışkının renginin orta ila koyu kahverengi olduğu söylenir. Yüzeyinde çatlaklar olan sosis şeklindedir. WebMD, bunun "yumuşak ve geçişi kolay olması için" olduğunu söylüyor. "İşler olması gerektiği gibi gidiyorsa, tuvalette bir dışkıyı dışarı atmak bir dakikadan uzun sürmemeli" diye ekledi.

DIŞKININ GÖRÜNÜŞÜNE GÖRE SORUN GÖRÜLEBİLİR

Bristol Tabure çizelgesi, sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından dışkınızın nasıl göründüğünü değerlendirmek için kullanılır. GP'nizi görmeniz gerekip gerekmediğini anlamanıza yardımcı olan yedi puanlık bir ölçektir. İşte çeşitli dışkılar ve ne anlama geldikleri:

Tip 1: Ayrı sert topaklar – çok kabız

Tip 2: Topaklı ve sosis benzeri - hafif kabızlık

Tip 3: Yüzeyinde çatlaklar olan bir sosis şekli - normal

Tip 4: Pürüzsüz, yumuşak bir sosis veya yılan gibi - normal

Tip 5: Keskin kenarları olan yumuşak lekeler - lifsiz

Tip 6: Pürüzlü kenarlı duygusal kıvam - iltihap

Tip 7: Katı parça içermeyen sıvı kıvam - iltihap ve ishal

Herkesin tuvalet alışkanlıklarının farklı olduğunu ve bunun daha çok bir kılavuz olduğunu unutmamak önemlidir.

BU DURUMDA DOKTORA BAŞVURUN

Dışkınızda bir kızarıklık fark ederseniz, bunun dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekir.

Parlak kırmızı bir dışkı görmek, kalın bağırsakta kanama anlamına gelebilir.

John Hopkins Medicine, "Dışkıdaki parlak kırmızı kan, kolon veya rektum kanseri belirtisi olabilecek kanama olduğunu gösterir" diye uyarıyor. WebMD, "Bazen rektumdan da, bir çizikten veya hemoroidden gelen kandır" diye ekliyor



