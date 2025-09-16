Bu sektörde trendleri sosyal medya belirliyor: Çiçek sektöründe tercihler gençlerden geliyor…

Çiçekçi Neslihan Kaplan, sosyal medyanın çiçek sektöründeki yönlendirici rolüne dikkat çekti. Evlerde hala komşudan alınan bitkilerle süregelen alışkanlıkların devam ettiğini belirten Kaplan, bu nedenle ev satışlarının çok yüksek olmadığını söyledi.

Buna rağmen salon bitkilerinin daha çok açılış, davet ve özel organizasyonlara gönderildiğini ifade eden Kaplan, düğün sezonunun da satışları artırdığını dile getirdi. Özellikle gençlerin sosyal medya üzerinden gördükleri trendlerin çiçek tercihlerinde belirleyici olduğunu vurguladı.

"SALON BİTKİLERİ DAHA ÇOK AÇILIŞ VE DAVETLERE GİDİYOR"

Evlerdeki gelenekten ve satışların yöneliminden bahseden Kaplan, "Biz daha çok salon bitkilerini açılışlara, davetlere gönderiyoruz. Evlerde komşudan bir dal alma geleneği devam ediyor. Yeni evlenen çiftler evlerini dekor ettikleri için, artık en son şu köşeye bitki koyabilir miyim gibi düşünceleri oluyor. Onun sonrasında gelip büyük salon bitkileri bakabiliyorlar, çeyiz içinde olabiliyor" dedi.

"GENÇLER SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜKLERİ İÇİN ŞAKAYIK İSTİYORLAR"

Kaplan, sosyal medyanın etkisini şu sözlerle aktardı: "Kesme çiçekte gül, lisyantus, statis her zaman var ama şu anda şakayık inanılmaz yoğun talep görüyor. Aslında Türkiye'de nisan ayına özgü bir çiçek, diğer zamanlarda ithal geliyor ve pahalı. Fakat gençler özellikle sosyal medyada gördükleri için sürekli şakayık istiyorlar. Sosyal medyada ne trendse, çiçek sektöründe de o ön plana çıkıyor."

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır