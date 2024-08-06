Bu semptomları görmezden gelen kadına kanser teşhisi kondu! Herkesi uyardı: 'Vücudunuzun size gönderdiği işaretleri dinleyin'

Bir kadın, görmezden geldiği ancak ölümcül bir kanserden kaynaklandığı ortaya çıkan semptomlar hakkında uyarılarda bulundu. ABD'li anne, tiroid kanseri teşhisinin ardından yaşadığı paylaşarak insanları 'her zaman doktorunuzla konuşun' diye uyardı.

SEMPTOMLARI BAŞKA SORUNLARA BAĞLADI

Amy Lou isimli bir kadın yaşadığı birçok semptomu önemsemedi ve başka sorunlara bağladı. Bunlar arasında yorgunluk, gece terlemeleri ve boyun ağrısı gibi pek çok belirti yer alıyor. Yaşadıklarını sosyal medya platformu TikTok'ta anlatan Amy Lou'nun uyarılarda bulunduğu videoları yarım milyondan fazla izlendi.

'VÜCUDUNUZUN SİZE GÖNDERDİĞİ İŞARETLERİ DİNLEYİN'

Amy paylaşımında, "Herkesin semptomları farklıdır, ama benimkiler bunlardı ve ben her zaman semptomları önemsemedim ve kaygımın bana oyun oynadığına ikna oldum, ta ki dayanılmaz hale gelene kadar. Vücudunuzun size gönderdiği işaretleri her zaman dinleyin ve doktorunuzla konuşun." ifadelerine yer verdi.

Bir videoda görmezden geldiği sekiz semptomu açıkladı. Bunlar şu şekilde:

Haftalık migren ağrıları

Gece terlemeleri ve titreme

Her zaman yorgun ve bitkin hissetmek

Grip oluyormuş gibi hissetmek

Boyun ağrısı

Boğuk ve zayıf bir ses

Her zaman üşümek

Kalp çarpıntısı

Aslında bu belirtiler papiller tiroid kanseri yani en sık görülen tiroid kanseri türünden kaynaklanıyordu. Amy ayrıca yaşadığı gece terlemelerinin Covid ile karıştırılabileceğinden de emin olmadığını belirtti.

Videonun yorum bölümünde birine yanıt veren kadın, "Evet, Covid de bunu yapabilir. Herkesin semptomları farklı olabilir ancak gece terlemeleri ameliyattan sonra ortadan kalkanlardan biriydi." dedi.

"Bunun çoğunun sadece kötü bir adet öncesi sendromu (PMS) olduğunu ya da adet öncesi disforik bozukluğum (PMDD) olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden bunların çoğunu görmezden gelmemin bir diğer nedeni de bunun sadece bir kadın olmanın bir parçası olmasıydı." diye ekleyen Amy, 2023 yılında boynunda bulunan tiroid bezinin yarısının alınması için bir operasyon geçirdi.