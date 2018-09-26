KADIN

Bu senede de dolgun göğüsler revaçta!

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
ESTETİK HABERLERİ  | 25.09.2018 12:15 | Son Güncelleme

Kadınların en önemli fiziksel özelliklerinin başında göğüslerin geldiğini söyleyen Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, meme büyütme operasyonları hakkında konuştu.

Bu senede de dolgun göğüsler revaçta!

Bu neden en çok bu bölgede estetik operasyona başvurulmaktadır. Göğüslerin küçük ya da hacimsiz olması kadınlarda çeşitli öz güven problemlerine neden olabilmektedir. Bu da zaman içerisinde kadınların sosyal hayatlarında daha içe kapanık ve çekingen olmasına yol açmaktadır. Bu durumda meme büyütme operasyonları tek çare olarak görülebilir. Göğüs büyütme operasyonlarında silikon implant ya da yağ enjeksiyonu kullanılmaktadır. Her iki şekilde de önemli bir hacim elde etmek mümkündür. Meme büyütme operasyonlarında kullanılan protezler şekline, içeriğine ve yüzey yapısına göre 3 farklı kategoriye sahiptir. Uygulanacak olan protez hastanın fizyolojisine göre değişiklik göstermektedir.

Meme Büyütme Operasyonlarında Kullanılan Protezler

Meme büyütme için kullanılan protezler iki farklı yüzeye sahip olmaktadır. Pütürlü ve düz yüzey olarak ayrılan bu protezlerin birbirine göre çok büyük farkı bulunmamaktadır. Ancak pütürlü yüzeye sahip protezlerin etrafında kapsül oluşma riski, düz yüzeyli protezlerin etrafında kapsül oluşma riskine göre biraz daha azdır. Protezlerin içeriği de silikon ve salin olmak üzere iki farklı çeşitten oluşmaktadır. Salin protezlerin içerisinde serum fizyolojik adı verilen tuzlu su bulunmaktadır. Hem silikon hem de serum fizyolojik protezlerin dış katmanı silikondan oluşmaktadır. Protezler son olarak damla ve yuvarlak olarak ikiye ayrılmaktadır. Anatomik olarak da adlandırılan damla protez, yuvarlak proteze göre daha doğal ve anatomik gözükmektedir.

Protezler Nasıl Yerleştirilir?

Meme büyütme operasyonlarında kullanılacak olan protezler vücuda dört farklı bölgeden yerleştirilebilmektedir. Bu dört farklı bölgenin birbirine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Protezler koltuk altı, meme altı, göbek veya meme başı çevresinden vücuda yerleştirilebilmektedir. Meme başı bölgesinde yapılan kesilerde bazı durumlarda süt kanallarının kesilmesi gerekebilmektedir. Ancak meme altı kesilerinde hem meme bezi hem de süt kanalları sağlıklı bir şekilde korunmaktadır. Ayrıca bu yöntemde operasyon izi dışarıdan bakıldığında belli belirsizdir. Koltuk altı ya da göbek bölgesinde yapılan operasyonlarda protezler endoskopik olarak yerleştirilmekte ve meme üzerine herhangi bir kesi açılmamaktadır. Protezlerin yerleştirilme yöntemi hem hastanın durumuna hem de tercihine göre değişiklik göstermektedir.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı
www.drburakturkyilmaz.com
https://www.instagram.com/drturkyilmaz

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meme büyütme operasyonları estetik

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