Bu senede de dolgun göğüsler revaçta!

Bu neden en çok bu bölgede estetik operasyona başvurulmaktadır. Göğüslerin küçük ya da hacimsiz olması kadınlarda çeşitli öz güven problemlerine neden olabilmektedir. Bu da zaman içerisinde kadınların sosyal hayatlarında daha içe kapanık ve çekingen olmasına yol açmaktadır. Bu durumda meme büyütme operasyonları tek çare olarak görülebilir. Göğüs büyütme operasyonlarında silikon implant ya da yağ enjeksiyonu kullanılmaktadır. Her iki şekilde de önemli bir hacim elde etmek mümkündür. Meme büyütme operasyonlarında kullanılan protezler şekline, içeriğine ve yüzey yapısına göre 3 farklı kategoriye sahiptir. Uygulanacak olan protez hastanın fizyolojisine göre değişiklik göstermektedir.

Meme Büyütme Operasyonlarında Kullanılan Protezler

Meme büyütme için kullanılan protezler iki farklı yüzeye sahip olmaktadır. Pütürlü ve düz yüzey olarak ayrılan bu protezlerin birbirine göre çok büyük farkı bulunmamaktadır. Ancak pütürlü yüzeye sahip protezlerin etrafında kapsül oluşma riski, düz yüzeyli protezlerin etrafında kapsül oluşma riskine göre biraz daha azdır. Protezlerin içeriği de silikon ve salin olmak üzere iki farklı çeşitten oluşmaktadır. Salin protezlerin içerisinde serum fizyolojik adı verilen tuzlu su bulunmaktadır. Hem silikon hem de serum fizyolojik protezlerin dış katmanı silikondan oluşmaktadır. Protezler son olarak damla ve yuvarlak olarak ikiye ayrılmaktadır. Anatomik olarak da adlandırılan damla protez, yuvarlak proteze göre daha doğal ve anatomik gözükmektedir.