Bu soğuk başka soğuk diyorduk, meğer 5.200 kilometre öteden geliyormuş! İstanbullular bu haber sizi ilgilendiriyor

Hafta sonuna kadar bu soğuk hava devam edecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. İstanbul için hafta sonu soğuk hava etkili olacak, hafta sonu İstanbul'da bir kar yağışı var fakat hafif, gece sıcaklıklar sıfırın altına inecek. Buzlanmaya dikkat etmek gerekir.

Trakya'da dün kar yağışı başladı. Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ'da kar yağışı ektili oldu. Sakarya, Düzce, Kocaeli'nde kar yağışları etkili olacak. Karadeniz'den gelen yeni bir soğuk havanın etkisi içerisine geleceğiz. Öğleden sonra bir uyarı yayınlayacağız, turuncu bir kod yayınlanacağız. Bu kod da Şırnak ve Ağrı bölgesi için geçerli olacak.

İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI

İstanbul, yüksek bölgelerinde bugün Beylikdüzü ve Büyükçekmece gibi bölgelere sulu kar yağışı etkisi gösterdi. Soğuk hava, İzlanda üzerinden etkisini sürdürüyor.

Uyarılar, hava durumuyla ilgili devam ediyor. Soğuk hava hafta sonuna kadar devam edecek ve ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek.

HAFTA SONUNA DİKKAT!

İstanbul için hafta sonunda soğuk hava etkili olacak. Kar yağışı beklentisi var ancak hafif düzeyde olması öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buzlanma riskine karşı dikkatli olmak gerekebilir.

BU SOĞUKLAR İZLANDA'DAN GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turuncu kodlu uyarı öncesinde bilgilendirme yaptı. İstanbulluların yoğun şekilde hissettiği bu soğuk hava dalgasının İstanbul'a 5.200 kilometre uzaklıkta olan İzlanda'dan geldiği ifade edildi.







