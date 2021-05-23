Bu tarifler migrenin doğal ilacı olacak! İşte migren tedavisinde evde hazırlayabileceğiniz doğal tarifler

Ispanak, kereviz, keten tohumu, muz, çilek gibi damar sağlığını koruyan ürünlerden doğal tarifler hazırlayan Dr. Onultan, günde en az 2 litre su içilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Baş ağrısı şeklinde ifade edilen migren hastalığı, kişinin konforunu oldukça düşürüyor. Rahatsızlığın yiyecek ve içeceklerle bağlantılı olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, koruyucu katkı maddesi içermeyen migren ataklarını önleyecek doğal tarifler hazırladı.

"ÖDEM MİGRENİ TETİKLİYOR"

Migrenin aslında önlenebileceğini belirten Dr. Onultan, ilaç almak yerine kişilerin yediklerine dikkat ederek, baş ağrısını önlemenin daha anlamlı olduğunu dile getirdi. Bağırsakların vücudu kontrol ettiğini aktaran Dr. Onultan, "O yüzden yiyip içtiklerimiz çok önemli. Her başımız ağrıdığında ilaca sarılmak yerine bazı gıdalardan sakınarak, diyetler oluşturarak migrenin önüne geçebiliriz. Vücutta oluşan ödem, şişkinlik migreni tetikler. O nedenle ödem yapmayacak gıdaların tüketilmesini öneriyorum" dedi.

"İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN"

Sıvı tüketimine dikkat çeken Dr. Onultan, "Paketlenmiş gıdalardan, işlenmiş etten, peynirden, deniz ürününden ve enerji içeceklerinden uzak durun. Sıvı içeriği fazla, magnezyumdan zengin, antioksidan özelliği bulunan yeşillik ağırlıklı beslenin. Baş ağrısının en önemi nedeni sıvı eksikliğidir. Günde 2,2,5 litre su içmeliyiz. Sıcak havalarda yarım litre daha üzerine koyabiliriz" diye konuştu.