HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu tavsiyelerle kışa sağlıklı girin!

Bu tavsiyelerle kışa sağlıklı girin!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 17:22 | Son Güncelleme

Havaların soğumasıyla uzayan gece süreleri, kişileri hareketsizliğe, az sıvı tüketimine ve abur cubur ağırlıklı beslenmeye yönlendiriyor. Bu da kilo artışını kaçınılmaz kılıyor. Ancak yağ kütlesindeki artış kronik pek çok rahatsızlığın da kapısını aralıyor. Kış aylarıyla birlikte artan bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklığı güçlü tutmaksa büyük önem taşıyor. Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor?

Bu tavsiyelerle kışa sağlıklı girin!

Uzmanlar artan yağ kütlesinin birçok kronik hastalıkla ilişkili olduğu gibi bağışıklığın düşmesine de yol açabileceğine dikkat çekiyor. Medicana Avcılar Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Havva Kılınç kış ayına sağlıklı girebilmesi için tavsiyelerde bulundu.

“YEŞİL ÇAY BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIYOR”

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Havva Kılınç hem bağışıklığı yüksek tutan hem de kilo alınmasını önleyecek beslenme önerilerinde bulunarak yeşil çaya dikkat çekti ve şunları söyledi: “Sıvı tüketimi arttırılmalı. Vücuttaki tüm metabolik tepkimelerin gerçekleşmesi için suya ihtiyaç vardır. Kadınlarda ortalama 2 litre erkeklerde ortalama 3 litre su tüketimine özen gösterilmelidir. Bağışıklığın arttırılmasına yardımcı olacak aynı zamanda antioksidan özelliğe sahip yeşil çay, beyaz çay, kuş burnu gibi bitki çaylarına yer verilmelidir. Hareket arttırılmalı. Vücuttaki kas kütlesini korumak amaçlı Haftada 3-4 kez 45 dakika egzersiz yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki kemik ve kasların en önemli besini egzersizdir. Birçok kronik hastalığın tedavisinde egzersizin önemli derecede olumlu etkisi vardır.

Sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. Kış sebzelerinin hem bağışıklık hem de yağ yakımı üzerindeki etkileri çok daha fazladır. Karnabahar, brokoli, pırasa, ıspanak, lahana gibi sebzeleri tüketmeye özen göstermeli, aynı zamanda mevsim meyveleri olan elma, mandalina, portakal, nar, armut gibi meyveleri günlük beslenme programınıza dahil etmelisiniz. Gün içerisinde birçok vitamin ve mineralden zengin aynı zamanda lif içeriği ile uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacak 5 porsiyon (2 porsiyon meyve, 3 porsiyon sebze) meyve ve sebzelere yer vermek önemlidir. Süt ve süt ürünleri tüketilmelidir. Kalsiyumdan zengin olması ile bizi osteoporoza karşı koruyan hem kemik sağlığı hem diş sağlığı açısından çok önemli olan süt, peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünlerine günde 2-3 porsiyon olacak şekilde yer vermelisiniz.”

“GÜNEŞTEN YETERLİ MİKTARDA FAYDALANILMALI”

"Güçlü bağışıklık ve aynı zamanda kilo kontrolü ve duygu durumu üzerindeki etkileri kanıtlanmış olan D vitamininin en önemli kaynağı güneştir" diyen Kılınç şunları söyledi: “Her gün saat 10.00-15.00 aralığında yüz ve kollar açık olacak şekilde güneş almak günlük alınması gereken D vitamini almış olmanızı sağlayacaktır. Mutlaka kış ayına girmeden önce bir uzman aracılığıyla D vitamini seviyeline baktırılmalı, eksiklik durumunda takviye kullanılmalıdır. Haftada 2 kez Balık tüketilmelidir. En iyi omega-3 kaynağı olan Balığı hem bağışıklık hem zihinsel performans açısından haftada 2 kez yer vermek gerekir. Aynı zamanda ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişleri de sağlıklı yağ içeriği nedeni ile günde 1 avuç tüketmek gerekir. Kefir beslenmeye dahil edilmelidir.

Hem bağışıklığı destekleyen hem de sağlıklı bir bağırsak florası için olmazsa olmaz probiyotik bakteriler sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olarak, kilo verimine de destek sağlayacaktır. Besinlerden ise en iyi probiyotik kaynağı kefirdir. Kurubaklagiller haftada 2 kez tüketilmedilir. Kurubaklagiller (kurufasulye, nohut, mercimek, barbunya) Lif içerikleri ile hem daha uzun süre tok kalmanıza, hem daha dengeli kan seviyerlerine hem de bağırsak çalışmasına yardımcı olurlar. Kış aylarında özellikle haftada 2 öğün tüketmek önemlidir.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kekemelik tedavi edilebilir mi? Erken müdahale uyarısı!Kekemelik tedavi edilebilir mi? Erken müdahale uyarısı!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Spor taytıyla dikkat çekti! Beğeni yağdı
Spor taytıyla dikkat çekti! Beğeni yağdı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kan donduran olay! Cesedi su kuyusunda bulundu
Kan donduran olay! Cesedi su kuyusunda bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kekemelik tedavi edilebilir mi? Erken müdahale uyarısı!
Kekemelik tedavi edilebilir mi? Erken müdahale uyarısı!
Fırtınada feci şekilde can vermişti! Tüp bebek tedavisi için doktora gittiği ortaya çıktı
Fırtınada feci şekilde can vermişti! Acı gerçek ortaya çıktı
Büyük meme kanser riskini arttırıyor mu?
Büyük meme kansere davetiye mi çıkarıyor?
Akılalmaz olay! Muhtar, domuz avında kazara arkadaşını öldürdü
Akılalmaz olay! Domuz yerine arkadaşını vurdu
15 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına 23 yıl hapis
15 yaşındaki kıza istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu
Enpara müşteri hizmetleri numarası, çözüm merkezi
Enpara müşteri hizmetleri numarası, çözüm merkezi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.