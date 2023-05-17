Bu tehlikeli hastalık her 10 kişinden 3'ünde görülüyor! Kalp krizi ve felce neden oluyor

Yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon sinsice ilerleyen ve çok ciddi ölümcül sonuçlara neden olabilen sağlık problemleri arasında yer alıyor. Bu hastalığı görmezden gelmemek ve yaşam alışkanlıklarını değiştirmek hastalığın seyrini değiştirebiliyor. Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Selim Topcu “Dünyada her 10 kişiden 3’ü hipertansiyon hastası ve bu hastaların yüzde 50’si hastalık belirti göstermediği için farkında değil. Maalesef birçok kişi hipertansiyon hastası olduğunu kalp krizi veya felç geçirdikten sonra öğreniyor. Hipertansiyon önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır. Fakat buna rağmen dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon insan hipertansiyon nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu da günde 25 binden fazla ölüm demek” dedi.

BİRÇOK SAĞLIK PROBLEMİNE NEDEN OLUYOR

2025 yılına gelindiğinde dünyada 1.5 milyar insanın hipertansiyon hastası olabileceğinin öngörüldüğünü belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Topcu, hipertansiyonun yüksek kan basıncı nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen kronik bir hastalık olduğunu söyledi. Topcu, “Hipertansiyon, kalp hastalığı, felç, böbrek yetmezliği, göz hasarı, damar hasarı gibi birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bu nedenle, hipertansiyonun tedavi edilmesi ve kontrol altında tutulması önemlidir” diye konuştu.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ İLE KONTROL ALTINDA TUTULABİLİR

Hipertansiyon riskini azaltmak için bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapılması gerektiğini söyleyen Topcu, korunmak için şu önerilerde bulundu:

“Sağlıklı beslenin: Yeterli miktarda meyve, sebze, bakliyatlar, tam tahıllı gıdalar, düşük yağ içerikli gıdalar, balık, doymamış yağ asitleri (zeytinyağı gibi), düşük oranda kırmızı et ve doymuş yağ asidi içeren, sağlıklı ve dengeli beslenme biçimi benimsenmeli. Ayrıca şeker oranı yüksek yiyeceklerden, işlenmiş gıdalardan ve fast foodlardan kesinlikle uzak durulmalı.

Tuz tüketimini kısıtlayın: Tuz tüketimi mümkün olduğunca sınırlandırılmalı. Sağlıklı bir kişinin günlük tuz tüketimi 5-6 gram civarında olmalıyken; hipertansiyon hastalarında 2-3 gram ile sınırlı tutulmalıdır. Fakat Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin araştırmasına göre, ülkemizde kişi başına düşen günlük ortalama tuz tüketimi yaklaşık olarak 18 gramdır. Maalesef ülkemizde tüketilmesi gerekenin 3 katı tuz tüketiyoruz.

Fiziksel aktiviteyi arttırın: Düzenli olarak egzersiz yapmak hem hipertansiyonun önlenmesinde hem de tedavisinde faydalı olabilir. Haftanın 5-7 günü 30 dakikalık yürüme, koşu, bisiklet, yoga, yüzme veya haftada 2-3 gün kuvvet egzersizleri yapmaya çalışın.

Vücut ağırlığınızı kontrol altında tutun: Fazla kilo hipertansiyon riskini artırır. Bu nedenle fazla kiloluysanız kilo vermeye, ideal kilodaysanız korumaya çalışın.

Alkol tüketimini sonlandırın: Alkol tüketimi kan basıncının yükselmesine neden olur.

Stresi yönetin: Stres kan basıncını yükseltebilir. Bu nedenle davranışların düzenlenmesi önemlidir. Stresi yönetmek için meditasyon, yoga veya başka rahatlama teknikleri denenebilir.

Sigara içmeyin: Sigara içmek kan basıncını yükseltir ve kalp hastalığı riskini artırır. Sigarayı bırakmak kalp hastalığı riskini azaltmada en etkili önlemlerden biridir.”

DÜZENLİ TAKİBİ AKSATMAYIN

Yaşam tarzı değişikliklerinin hipertansiyon riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini ve uygulanması gerektiğini vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Topcu, “Yaşam tarzı değişikliğine rağmen kan basıncı hedefine ulaşılamazsa veya eşlik eden başka kardiyovasküler hastalık varsa (diyabet, koroner arter hastalığı gibi) ilaç tedavisine başlanmasına gecikilmemesi gerekir. Bu yüzden düzenli doktor takibi önemlidir” ifadelerini kullandı.

(DHA)

