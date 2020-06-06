Bu telefonu kırmak zor!

Temmuz ayında test ettiğimiz zaman telefonun ne kadar sağlam olduğunu göreceğiz.

LG K41s 6.5 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlüğe ve 20:9 ekran gövde oranına sahip bir ekran ile gelecek. Ön panelde yer alan kamera damla çentik içerisine konumlandırılmış. Yani delikli ekran teknolojisi bu telefonda bulunmuyor.

Telefon gücünü Helio P22 yonga setinden ve 3GB RAM /32GB depolama alanına sahip. Telefonun bu özellikleri zaten oldukça iddialı bir telefon geliyor dedirtmiyor. Orta alt veya giriş seviyesi olarak tanımlanabilecek LG K41s operatörler tarafından Temmuz ayında peşin veya tarifeye ek olarak satılacak.

Telefonun arka kısmında dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. Ana kamera 13MP çözünürlüğünde. Bu kameraya ek olarak 5MP çözünürlüğe sahip geniş açılı bir kamera, 2MP’lik makro sensör ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. Kamera özelliklerine baktığımızda giriş seviye bir telefon için oldukça tatmin edici. Ancak fiyat bu telefonun tercih edilmesinde önemli rol oynayacak.

Android 10 işletim sistemi yüklü olarak gelecek olan telefonun Türkiye fiyatı şimdilik belirtilmiş değil. Aşağıda cihazın genel olarak özelliklerini bulabilirsiniz.

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