Bu test moda IQ’nu ölçüyor!

1/8 İlk olarak söyle bakalım: Moda tarihine adını altın harflerle yazdırmış Coco Chanel’i duydun mu? Tabii ki, kim bilmez ki? Adını biliyorum ama detay yok. 🙄 Chanel No.5 dışında bir şey hatırlamıyorum... iç bilgim yok ama öğrenmeye açığım. Chanel mi? Çanta mıydı o?

2/8 Dolabında olmazsa olmaz “küçük siyah elbise” var mı? Hem de iki tane var, kurtarıcı parçalarım! Var ama nadiren giyiyorum. Hiç yok ama hep aklımda... Tarzım değil, gerek duymuyorum. Siyah elbisem yok ama başka şeylerle idare ediyorum...

3/8 Peki, moda dünyasının vazgeçilmezi jean, nasıl ortaya çıktı? İşçi kıyafeti olarak üretildiğini biliyorum! Bunun cevabı bende yok. 🙄 Günlük şıklık için tasarlanmadı mı? Moda ikonlarının sahne kıyafeti olarak başladı desem... Bir ünlünün sahne kostümü müydü? 🤔

4/8 Moda kurallarından en çok bilinen “az çoktur” mottosunu uyguluyor musun? Evet, minimalizm candır! Bazen uyguluyorum. Bu tam olarak ne anlama geliyor bilmiyorum. 🙄 Modanın değil kendi kurallarımın izinden giderim! Yerine göre uyguluyorum.

5/8 Dolabında vintage bir parça var mı? Birkaç özel parça var. Aileden kalma bir şeyler var. İkinci el mağazalarda ara sıra bakarım. Vintage tarzı bana hitap etmiyor. Birkaç parça var ama kombinleyemiyorum...

6/8 Fast fashion markaları hakkında bir fikrin var mı? Evet, hızlı tüketim ve çevreye zararlı... Biraz biliyorum, çok masum olmadıklarını fark ettim. Adını çok duyuyorum ama detay yok. 🙄 Bilmiyorum, ama çok da merak etmiyorum. Hiç duymadım ama araştıracağım.

7/8 Sneaker dünyasının kült modeli denince aklına hangisi geliyor?