KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Bu test moda IQ’nu ölçüyor!

"Moda, insanın kendine yakışanı giymesidir!" diye düşünenlerden misin yoksa güncel trendleri takip ediyor musun? Moda senin için bir yaşam tarzı mı, yoksa "Giydim oldu!" kafasında mısın? Hadi bakalım, moda senin hayatında ne kadar önemli hemen öğrenelim. 👇

Bu test moda IQ’nu ölçüyor!

Bu test moda IQ’nu ölçüyor!

1/8

İlk olarak söyle bakalım: Moda tarihine adını altın harflerle yazdırmış Coco Chanel’i duydun mu?

İlk olarak söyle bakalım: Moda tarihine adını altın harflerle yazdırmış Coco Chanel’i duydun mu?
Tabii ki, kim bilmez ki?
Adını biliyorum ama detay yok. 🙄
Chanel No.5 dışında bir şey hatırlamıyorum...
iç bilgim yok ama öğrenmeye açığım.
Chanel mi? Çanta mıydı o?
2/8

Dolabında olmazsa olmaz “küçük siyah elbise” var mı?

Dolabında olmazsa olmaz “küçük siyah elbise” var mı?
Hem de iki tane var, kurtarıcı parçalarım!
Var ama nadiren giyiyorum.
Hiç yok ama hep aklımda...
Tarzım değil, gerek duymuyorum.
Siyah elbisem yok ama başka şeylerle idare ediyorum...
3/8

Peki, moda dünyasının vazgeçilmezi jean, nasıl ortaya çıktı?

Peki, moda dünyasının vazgeçilmezi jean, nasıl ortaya çıktı?
İşçi kıyafeti olarak üretildiğini biliyorum!
Bunun cevabı bende yok. 🙄
Günlük şıklık için tasarlanmadı mı?
Moda ikonlarının sahne kıyafeti olarak başladı desem...
Bir ünlünün sahne kostümü müydü? 🤔
4/8

Moda kurallarından en çok bilinen “az çoktur” mottosunu uyguluyor musun?

Moda kurallarından en çok bilinen “az çoktur” mottosunu uyguluyor musun?
Evet, minimalizm candır!
Bazen uyguluyorum.
Bu tam olarak ne anlama geliyor bilmiyorum. 🙄
Modanın değil kendi kurallarımın izinden giderim!
Yerine göre uyguluyorum.
5/8

Dolabında vintage bir parça var mı?

Dolabında vintage bir parça var mı?
Birkaç özel parça var.
Aileden kalma bir şeyler var.
İkinci el mağazalarda ara sıra bakarım.
Vintage tarzı bana hitap etmiyor.
Birkaç parça var ama kombinleyemiyorum...
6/8

Fast fashion markaları hakkında bir fikrin var mı?

Fast fashion markaları hakkında bir fikrin var mı?
Evet, hızlı tüketim ve çevreye zararlı...
Biraz biliyorum, çok masum olmadıklarını fark ettim.
Adını çok duyuyorum ama detay yok. 🙄
Bilmiyorum, ama çok da merak etmiyorum.
Hiç duymadım ama araştıracağım.
7/8

Sneaker dünyasının kült modeli denince aklına hangisi geliyor?

8/8

Kombin yaparken en çok hangi noktaya dikkat ediyorsun?

Kombin yaparken en çok hangi noktaya dikkat ediyorsun?
Renk uyumu her şeyden önemli!
Vücut tipine uygunluk göz ardı edilmemeli!
Aksesuarlarla desteklemek minik ama önemli bir detay!
En önemlisi rahatlık!
Pek dikkat etmiyorum, o an içimden geleni giyiyorum.
Anahtar Kelimeler:
philips Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.