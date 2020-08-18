Bu tüyolar sayesinde ev temizliği çok daha pratik hale geliyor! Odayı temizlerken...

Mutfak, balkon, banyo, oturma odası, bulaşık, çamaşır, ütü derken büyük bir iş yığını altında boğuluyor musunuz? Ya da bir hafta boyunca çalışmanın stresini atacağınız pazar gününü temizlik yaparak mı geçiriyorsunuz? Üzülmeyin, bu tüyolar size zaman kazandıracak ve tüm işlerinizi çok daha pratik hale getirecek.

TEMİZLİK ÖNCESİ EVİ DÜZENLEYİN!

Evi temizlik sırasında düzenlemek size zaman kaybettirir. Temizlik yapmadan önce evdeki tüm dağınıklığı yerine yerleştirin, zemindeki eşyaları ortadan kaldırın. Dağınıklığı temizlik arasında toplamak sizi her zaman yavaşlatır.

Her odada ufak tefek eşyaları koyacağınız bir sepet ya da kutu bulundurun. Oturma odasını temizlerken karşınıza çıkan bir kitabı hızlıca bu kutuya kaldırabilirsiniz. Bu yöntem, evinizin dağılmasını da engeller çünkü eline geçen ufak tefek eşyaları yerine yerleştirmeye üşenen çocuklarınız her zaman yanlarındaki kutuyu tercih ederler.

Eğer temizlik süreci sizi yoruyor ve çok zamanınızı alıyorsa evinizde minimal tarza yönelebilirsiniz. Üzerinde yalnızca bir aksesuar bulunan bir konsolu temizlemek iki dakikanızı almaz fakat ufak tefek onlarca biblo ve aksesuarla uğraştığınızda en az 15 dakika kaybetmek zorunda kalırsınız. Üstelik, eşya kalabalığı evinizi her zaman daha dağınık gösterir.

YERİNDE VE ZAMANINDA TEKNİĞİ UYGULAYIN!

İşleri biriktirip bir yığın haline getirdikten sonra yapmak daha kolay görünse de hem daha yorucu hem de daha zaman alıcıdır. Yerinde ve zamanında tekniğini kullanarak bu problemi çözebilirsiniz.