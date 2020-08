Bu tüyolar sayesinde ev temizliği çok daha pratik hale geliyor! Odayı temizlerken...

Ufak da olsa her zaman ertelediğiniz o beş işi yerinde ve zamanında yapın. Örneğin, lavaboda ellerinizi yıkarken bir seferinde sabunluğun dibini temizleyin, diğerinde lavaboyu üstün körü süngerleyin, diğer seferde ise aynanın lekelerini silin. Her lavaboya girdiğinizde bir minik problemi ortadan kaldırırsanız büyük problemle çok geç karşılaşırsınız. Bu yöntem sayesinde her hafta çamaşır suyu ve krem temizleyiciyle ovalayarak temizlediğiniz lavabonuzu üç haftada bir temizlersiniz.