Bu tüyolar sayesinde ev temizliği çok daha pratik hale geliyor! Odayı temizlerken...

Mutfak, balkon, banyo, oturma odası, bulaşık, çamaşır, ütü derken büyük bir iş yığını altında boğuluyor musunuz? Ya da bir hafta boyunca çalışmanın stresini atacağınız pazar gününü temizlik yaparak mı geçiriyorsunuz? Üzülmeyin, bu tüyolar size zaman kazandıracak ve tüm işlerinizi çok daha pratik hale getirecek.
TEMİZLİK ÖNCESİ EVİ DÜZENLEYİN!
Evi temizlik sırasında düzenlemek size zaman kaybettirir. Temizlik yapmadan önce evdeki tüm dağınıklığı yerine yerleştirin, zemindeki eşyaları ortadan kaldırın. Dağınıklığı temizlik arasında toplamak sizi her zaman yavaşlatır.
Her odada ufak tefek eşyaları koyacağınız bir sepet ya da kutu bulundurun. Oturma odasını temizlerken karşınıza çıkan bir kitabı hızlıca bu kutuya kaldırabilirsiniz. Bu yöntem, evinizin dağılmasını da engeller çünkü eline geçen ufak tefek eşyaları yerine yerleştirmeye üşenen çocuklarınız her zaman yanlarındaki kutuyu tercih ederler.
YERİNDE VE ZAMANINDA TEKNİĞİ UYGULAYIN!
İşleri biriktirip bir yığın haline getirdikten sonra yapmak daha kolay görünse de hem daha yorucu hem de daha zaman alıcıdır. Yerinde ve zamanında tekniğini kullanarak bu problemi çözebilirsiniz.
Başlangıç olarak kendinize 5 ufak tefek ama ertelenen ev işi belirleyin.
Bu alanlarda gerekiyorsa temizlik eşyaları bulundurun.
Ufak da olsa her zaman ertelediğiniz o beş işi yerinde ve zamanında yapın. Örneğin, lavaboda ellerinizi yıkarken bir seferinde sabunluğun dibini temizleyin, diğerinde lavaboyu üstün körü süngerleyin, diğer seferde ise aynanın lekelerini silin. Her lavaboya girdiğinizde bir minik problemi ortadan kaldırırsanız büyük problemle çok geç karşılaşırsınız. Bu yöntem sayesinde her hafta çamaşır suyu ve krem temizleyiciyle ovalayarak temizlediğiniz lavabonuzu üç haftada bir temizlersiniz.
TEMİZLİK SIRALAMASI OLUŞTURUN!
Temizlik yaparken dıştan içe, yukarıdan aşağıya tekniğini uygulayın.
Çamaşır suyunda ya da temizleyicide beklemesi gereken alanları en önce halledin.
Oda oda değil, iş iş ilerleyin. Önce süpürme sonra silme sonra toz alma gibi.
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