Bu Twitter hesabı paylaşım rekoru kırdı

Birçok şirket yöneticisi ilginç işlere imza atabiliyor. Örneğin Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden son derece garip tweetler

atabiliyor. Japon milyarder Yusaku Maezawa, ise işi biraz daha ileriye götürmeye karar verdi. Twitter’daki takipçilerine para dağıtacağını söyleyen ünlü milyarder, bunun ciddi bir sosyal deney olduğunu da ifade etti. Ancak onun bazı küçük şartları bulunuyor.

Elon Musk’ın uzaya göndereceği ilk turist olan Maezawa, 1 Ocak’ta attığı tweeti retweet eden takipçileri arasından rastgele 1000 kişiye 1 milyon yen (9 bin dolar) göndermeyi planlıyor.

Yusaku Maezawa, bunun çok ciddi bir sosyal deney olduğunu söyledi. İnsanların para ile mutlu olup olmadıklarını görmek isteyen ünlü milyarder, katılımcı olan kişilerden bazı anketler doldurmasını isteyecek. Onları düzenli olarak takip edecek olan Japon girişimci, böylece paranın insanların mutluluğu üzerindeki etkisini görebilecek.

Japon girişimci para ve iktisadi düzen ile ilgili ilginç fikirlere sahip. Ona göre herkesin temel bir gelire sahip olduğu dünya yaratmak mümkün. ABD’li demokrat parti yöneticileri bile onun bu fikrine destek veriyor. Sizce gerçekten de para mutluluk getiriyor mu?

iPhone 12’nin 5G özelliği Türkiye’de çalışmayacak!

