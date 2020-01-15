HABER
  4. Bu Twitter hesabı paylaşım rekoru kırdı

Bu Twitter hesabı paylaşım rekoru kırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.01.2020 09:22 | Son Güncelleme

Elon Musk’ın Ay’a göndereceği Japon milyarder Yusaku Maezawa, Twitter takipçilerine önemli bir duyuruda bulundu.

Bu Twitter hesabı paylaşım rekoru kırdı

Birçok şirket yöneticisi ilginç işlere imza atabiliyor. Örneğin Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden son derece garip tweetler
atabiliyor. Japon milyarder Yusaku Maezawa, ise işi biraz daha ileriye götürmeye karar verdi. Twitter’daki takipçilerine para dağıtacağını söyleyen ünlü milyarder, bunun ciddi bir sosyal deney olduğunu da ifade etti. Ancak onun bazı küçük şartları bulunuyor.

Elon Musk’ın uzaya göndereceği ilk turist olan Maezawa, 1 Ocak’ta attığı tweeti retweet eden takipçileri arasından rastgele 1000 kişiye 1 milyon yen (9 bin dolar) göndermeyi planlıyor.

Yusaku Maezawa, bunun çok ciddi bir sosyal deney olduğunu söyledi. İnsanların para ile mutlu olup olmadıklarını görmek isteyen ünlü milyarder, katılımcı olan kişilerden bazı anketler doldurmasını isteyecek. Onları düzenli olarak takip edecek olan Japon girişimci, böylece paranın insanların mutluluğu üzerindeki etkisini görebilecek.

Japon girişimci para ve iktisadi düzen ile ilgili ilginç fikirlere sahip. Ona göre herkesin temel bir gelire sahip olduğu dünya yaratmak mümkün. ABD’li demokrat parti yöneticileri bile onun bu fikrine destek veriyor. Sizce gerçekten de para mutluluk getiriyor mu?

iPhone 12’nin 5G özelliği Türkiye’de çalışmayacak!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Chrome'dan önemli hamle! Chrome'dan önemli hamle!
Samsung'da isim belirsizliği! Samsung'da isim belirsizliği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Yusaku Maezawa Twitter

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Microsoft Xbox Series X için ilk yanlış adımı attı

Microsoft Xbox Series X için ilk yanlış adımı attı

Razer Kraken Ultimate: Sesi silahınız yapın

Razer Kraken Ultimate: Sesi silahınız yapın

Samsung Galaxy S10 Lite bugün satışa sunuldu! Galaxy S10 Lite özellikleri

Samsung Galaxy S10 Lite satışa çıktı! İşte fiyatı

Samsung Galaxy XCover Pro resmi olarak tanıtıldı! İşte Galaxy XCover Pro'nun özellikleri

Samsung yeni modelini tanıttı! İşte özellikleri!

Bu hafta çıkacak oyunlar (13 – 19 Ocak)

Bu hafta çıkacak oyunların listesi kabarık!

Online alışverişlerin artmasıyla yeni bir Chrome eklentisi geldi

Chrome'dan önemli hamle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.