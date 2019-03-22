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"Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 19:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Hangi siyasi görüşten olursa olsunlar. Bu ülkenin her vatandaşı bizim başımızın tacıdır" - "Bayrağımıza, milletimize, vatanımıza, devletimize sadakat gösteren her bir vatandaşımız bizim kardeşimizdir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, hangi siyasi görüşten olursa olsun her Türk vatandaşının başlarının tacı olduğunu belirterek, "Bayrağımıza, milletimize, vatanımıza, devletimize sadakat gösteren her bir vatandaşımız bizim kardeşimizdir." dedi.

Ünal, Nurhak ilçesindeki MHP seçim ofisini ziyaretinde, MHP Nurhak Belediye Başkanı adayı Battal Kaya için destek istedi.

AK Parti hükümetleri döneminde Nurhak ilçesine çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Ünal, "Hangi siyasi görüşten olursa olsunlar. Bu ülkenin her vatandaşı bizim başımızın tacıdır. Bayrağımıza, milletimize, vatanımıza, devletimize sadakat gösteren her bir vatandaşımız bizim kardeşimizdir. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan her bir vatandaşımız, hangi siyasi görüşten olursa olsun bizim kardeşimizdir." diye konuştu.

Ünal, birtakım ideolojik kaygılarla Nurhak'ın kaderiyle oynanmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, amaçlarının sadece Nurhak'a hizmet etmek olacağını kaydetti.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayrettin Güngör ve MHP Nurhak Belediye Başkanı adayı Battal Kaya'nın konuşmasının ardından Ünal, vatandaşlarla sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş Nurhak

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