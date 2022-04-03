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Bu uyarıya dikkat! Google Chrome kullanıyorsanız hemen yapın

03.04.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'ın internet tarayıcısı Google Chrome'un kullananlar için önemli bir uyarı yapıldı. Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıların siber saldırı riskine girebilecekleri konusunda uyarıda bulundu. Aktarılan açıklamalara göre, kullanıcıların dikkatli olması ve güncellemeleri hemen yüklemesi tavsiye ediliyor.

Bu uyarıya dikkat! Google Chrome kullanıyorsanız hemen yapın

Google Chrome indirme sayısı ile son yılların en popüler tarayıcılarından biri olmaya devam etti, ancak siber saldırganların hedefi olmayı da sürdürdü. Henüz geçtiğimiz günlerde Google, kritik bir hatanın istismar edilmesini durdurmak için acil bir güncelleme yapmak zorunda kaldı. Bazı kullanıcılar, siber tehditlerden korunmak adına bu güncellemeleri yüklemeyi bir alışkanlık haline getirdi. Ancak hataları gideren bu güncellemeleri yüklemezseniz, korunmaktan mahruz kalacağınız bir gerçek.

GOOGLE CHROME GÜNCELLEMELERİNİ YÜKLEYİN

Siber güvenlik uzmanlarının Google Chrome uyarısı da bu yönde oldu. Uzmanlar, kullanıcılara Google Chrome güncellemelerini yüklememenin tehlikeli siber saldırılara davetiye çıkartabileceğini ifade etti.

Siber güvenlik uzmanı Mike Varley, The Sun'ın konuyla ilgili haberinde yer alan açıklamalarında, "Chrome tarayıcınızı güncellemek yalnızca gizlilik ve web izleme koruması gibi yeni özellikler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kritik güvenlik tehditlerine karşı da koruma sağlıyor. Google Chrome'u asla güncellememek, tarayıcınızda kötü niyetli kişiler tarafından cihazınıza girmek için kullanılabilecek tehlikeli güvenlik açıkları bırakabilir" dedi.

Google Chrome

KİŞİSEL BİLGİLER, BANKA HESAP BİLGİLERİ... HEPSİ GİDEBİLİR!

Mike saldırganların bu güvenlik açıklarını kullandıkları takdirde yaşanabileceklere ise şu şekilde değindi:

"Bir saldırgan bilgisayarınız veya ağınızdaki diğer cihazlar arasında serbestçe dolaşabilir, kişisel bilgileri, e-posta ve banka hesap bilgilerini toplayabilir, kötü amaçlı yazılım bulaştırabilir veya fidye yazılımı dağıtabilir. Güncel bir tarayıcı, basit görünse de, sizi online ortamda güvende tutmaya büyük ölçüde katkıda bulunabilir."

SİBER SALDIRIYA UĞRAMAMAK İÇİN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Ancak her şey güncelleme yüklemek ile bitmiyor. İşte dikkat etmeniz gereken diğer konular:

  • İnternette sörf yaparken şüpheci olun.
  • İstenmeyen bağlantılara tıklamayın.
  • Güvenilmeyen veya SSL sertifikası olmayan sitelere zorunlu olmadıkça kişisel bilgilerinizi vermeyin.
  • Doğrulanmamış, güvenilmeyen veya şüpheli görünen uygulamaları indirmeyin.
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