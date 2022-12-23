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Bu yeni yılda hayatınızı güzelleştirmek için yapmanız gerekenler ve öneri ürünler

22.12.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir yıl, yeni umutlar ve yeni başlangıçlar anlamına geliyor. Her yeni yıla girerken aklınızda bu yıl neler yapacağınıza dair planlar beliriyor olabilir. Yeni yılda hayatınızı yenileyip düzene sokacak, güzelleştirecek ürünleri sizin için bir araya getirdik. İşte detaylar!

Bu yeni yılda hayatınızı güzelleştirmek için yapmanız gerekenler ve öneri ürünler

Yeni yıl heyecanı herkes için yeni bir düzen oluşturmayı anımsatıyor. Birçok plan, yeni yılla birlikte verilen kararlarla uygulanıyor. Yaklaşan yılbaşı her sene olduğu gibi bu sene de birçok kişinin umutlarına, hayallerine ve hedeflerine ev sahipliği yapıyor. Yılbaşında yepyeni bir sayfa açmak, mutluluğunuzu ikiye katlamak istiyorsanız sizin için bir araya getirdiğimiz tavsiyeleri ve öneri ürünler listesini inceleyebilirsiniz.

1. Bedeninizi arındırın: Buffer Detoks Şişesi

Bu yeni yılda hayatınızı güzelleştirmek için yapmanız gerekenler ve öneri ürünler

Tüm yıl belki sağlıksız beslendiniz, belki kilo aldınız. Buffer Detoks Şişesi sayesinde yeni yılla birlikte birbirinden farklı tarifler hazırlayarak bedeninizi arındırabilir ve sağlıklı beslenmeyi alışkanlık hâline getirebilirsiniz. Kullanımı ve temizlenmesi son derece kolay olan detoks şişesini yanınızda da taşıyabilirsiniz. Şişenin altında narenciye sıkma bölümü, detoks suyunuzu dakikalar içerisinde hazırlayabilmenize imkân tanıyor.

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2. Tüm yıl yorulan bilgisayarınızı yeni yıla hazırlayın: Bloook Klavye Temizleme Fırçası

Bu yeni yılda hayatınızı güzelleştirmek için yapmanız gerekenler ve öneri ürünler

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Evden çalışıyorsanız ya da bilgisayarı çok sık kullanıyorsanız yeni yıl öncesi, bilgisayarınızı da tazelemeniz gerekiyor. Gün içinde pek çok tozu ve kiri içinde biriktiren klavyeler için Bloook Klavye Temizleme Fırçası kullanabilirsiniz. Ayrıca yanında gelen ince uçlu aparatıyla kulaklıklarınızı da temizlemeniz mümkün. Klavye tuşlarını rahatlıkla çıkarmanızı sağlayan aparat sayesinde klavyeye zarar vermeden tozunu alabilirsiniz.

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3. Cildinizi toksinlerden uzaklaştırın: Klc Cica Madecassoside Clay Mask

Bu yeni yılda hayatınızı güzelleştirmek için yapmanız gerekenler ve öneri ürünler

Yeni bir yıl gelirken cildinizdeki ölü derinin, siyah noktaların ve sivilcelerin de temizlenme vakti gelmedi mi? Klc Cica Madecassoside Clay Mask, tüm cilt tiplere uygun içeriğiyle aknelere karşı savaşıyor. Cilde koruyucu bir kalkan görevi gören maske, onarıcı ve yenileyici bir bakım uyguluyor. Ürün, gece ve gündüz kullanılabiliyor. Uzun süreli kullanımda etkili sonuçlar sunuyor.

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4. Planlı ilerleyin ve yapacaklarınızı unutmayın: Colortouch Haftalık Planlayıcısı

Bu yeni yılda hayatınızı güzelleştirmek için yapmanız gerekenler ve öneri ürünler

Bu yıl, yanınızda kalın ajandalar taşımaya elveda demenin vakti! Colortouch Haftalık Planlayıcısı, çek-kopart yapısıyla pratik bir çözüm sunuyor. Kullanışlı ürün, yapılacaklar listenizi yanınızdan ayırmadan planlarınıza uyum sağlayabilmenize ve yapmanız gerekenleri hatırlamanıza yardımcı oluyor. Üç parçalık bu set içinde haftalık ve günlük planlayıcılar birbirinden ayrılıyor. Daha planlı ve programlı bir hayata geçmek istiyorsanız ürünü mutlaka kullanmalısınız.

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5. Bedeniniz için yeni bir başlangıç yapın: Roru Concept Pro Series Yoga Egzersiz Matı

Bu yeni yılda hayatınızı güzelleştirmek için yapmanız gerekenler ve öneri ürünler

Bedeninizin de tüm yılın yorgunluğunu atmaya ve rahatlamaya ihtiyacı var. Roru Concept Pro Series Yoga Egzersiz Matı sayesinde yoga, pilates ve diğer egzersizlerinizi çok rahat yapabilirsiniz. Mat, suyu hapsetmeyen yapısıyla ıslanmaya karşı kendini koruyor. Uzun ömürlü ve dayanıklı olması sayesinde rulo hâline getirerek evinizin her yerinde muhafaza edebilirsiniz. Bel, sırt ve bilek destekleyici özelliğiyle spor yaparken en büyük destekçiniz.

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6. Ruhunuzu dinlendirin: OmSiva Aromaterapi Meditasyon Mumu

Bu yeni yılda hayatınızı güzelleştirmek için yapmanız gerekenler ve öneri ürünler

Kokusuyla olduğu yeri canlandıran OmSiva Aromaterapi Meditasyon Mumu, yeni yıla girmeden önce ruhunuzu dinginleştirmenize yardımcı oluyor. Meditasyon yaparken tercih edebileceğiniz aromaterapi etkili mum, melisa çiçeği aromasıyla ilgi görüyor. Ortama sakinlik ve huzur katıyor. Aynı zamanda stresi azaltan kokular yayarak zihninizi dinginleştiriyor. Doğal esanslarla üretildiği için kokusu uzun süre kalıcı etkisini koruyor.

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7. Bulunduğunuz alanın atmosferini değiştirin: Hem Tütsü Dinlendirici Spa Etkisi Kokulu 20 Çubuk Tütsü

Bu yeni yılda hayatınızı güzelleştirmek için yapmanız gerekenler ve öneri ürünler

Yeni yıl öncesi evinizin atmosferini değiştirerek tazelenebilirsiniz. Hem Tütsü Dinlendirici Spa Etkisi Kokulu 20 Çubuk Tütsü, pratik kullanımıyla odalarınıza ferahlık katıyor. Egzotik kokulu tütsü, dinlenmiş hissi uyandırdığı için sizi rahatlatıyor. Evlerde, iş yerlerinde ve tüm kapalı alanlarda kullanılabiliyor. Oldukça kolay kullanımı sayesinde tütsü yakmayı bir rutin hâline getirerek ortamdaki enerjiyi yenileyebilirsiniz.

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8. Fazla eşyalarınızı daha rahat düzenleyin: İrem Raflı Kapı Arkası Askılık

Bu yeni yılda hayatınızı güzelleştirmek için yapmanız gerekenler ve öneri ürünler

Eşyalarınızın düzensizliğinden ve fazla eşyalarınızı nereye koyacağınızı bilememekten yakınıyorsanız İrem Raflı Kapı Arkası Askılık tam size göre! Yeni yılda fazla eşyalarınıza yer açmak ve sıkışık alanlarınızı düzenlemek için kullanabileceğiniz bu askılık, kapı arkasında durduğu için yer kaplamıyor ve kapının açılıp kapanmasını da önlemiyor. Altı adet rafına istediğiniz her eşyayı koyabilir ve düzenleyebilirsiniz.

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9. Zihniniz için farklı faaliyetleri alışkanlık hâline getirin: Zihin Nasıl Çalışır? Zihnin Evrimsel ve Nörobilimsel İncelemesi

Bu yeni yılda hayatınızı güzelleştirmek için yapmanız gerekenler ve öneri ürünler

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Yeni yılda okuma alışkanlığı edinmek istiyorsanız Zihin Nasıl Çalışır: Zihnin Evrimsel ve Nörobilimsel İncelemesi'ni okuyarak zihninize yön verebilirsiniz. Bu kitap sayesinde tüm yıl boyunca zihninizi istediğiniz yöne doğru ilerletebilir ve gündelik işlerinizi planlama konusunda yeni fikirler edinebilirsiniz. Ayrıca telefon, bilgisayar ve tablet gibi elektronik eşyalardan uzak kalarak ufak bir detoks yapabilir ve dinlenebilirsiniz.

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10. Dolaplarınıza düzen getirin: XiXiRan Giysi Koruyucu Kılıfı

Bu yeni yılda hayatınızı güzelleştirmek için yapmanız gerekenler ve öneri ürünler

Giysilerinizin olduğu dolaplarda temizlik yapmak yeni yıla girmeden önce sizi oldukça rahatlatacak! Dolaplarınızın iç düzenini bozmadan kıyafetlerinizin tozlanmasını önlemek istiyorsanız XiXiRan Giysi Koruyucu Kılıfı'nı kullanabilirsiniz. Çevre dostu malzemeden üretilen kılıflar, nefes alabilen yapıları sayesinde giysilerinizi rutubetten korur. Pratik kullanımları sayesinde askılıklara rahatlıkla asabilirsiniz. Saydam oldukları için hangi giysinin nerede olduğunu dışarıdan baktığınızda görebilirsiniz.

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