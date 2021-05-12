Bu yıl Ankara, İzmir ve İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İşte il il 2021 bayram namazı saatleri...

Ramazan ayının son günü ve Arefe Günü bugün 12 Mayıs itibariyle idrak etti. Vatandaşlar bayram namazı saat kaçta sorusunu araştırmaya koyuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde bayram namazı kılınabileceğini duyurmuştu. Peki bu yıl bayram namazı saat kaçta?

BU YIL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2021 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan'a özel sitesinde bulunan duyuruya göre, illerin bayram namazı saatleri şu şekilde:

İstanbul'da bayram namazı bu sene saat 06.22'de kılınacak. Ankara'da 06.08'De kılınırken, İzmir'de 06.34'de kılınacak.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı saat 06.14'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.58'de kılınacak.

Türkiye'deki diğer illerin bayram namazı saatleri ise aşağıdaki gibi olacak.

Adana: 06.04,

Adıyaman: 05.51,

Afyonkarahisar: 06.20,

Ağrı: 05.28,

Aksaray: 06.07,

Amasya: 05.55,

Ankara: 06.08,

Antalya: 06.23,

Ardahan: 05.27,

Artvin: 05.30,

Aydın: 06.32,

Balıkesir: 06.29,

Bartın: 06.07,

Batman: 05.39,

Bayburt: 05.38,

Bilecik: 06.20,

Bingöl: 05.40,

Bitlis: 05.34,

Bolu: 06.12,

Burdur: 06.23,

Bursa: 06.23,

Çanakkale: 06.34,

Çankırı: 06.04,

Çorum: 05.59,

Denizli: 06.28,

Diyarbakır: 05.43,

Düzce: 06.14,

Edirne: 06.30,

Elazığ: 05.45,

Erzincan: 05.42,

Erzurum: 05.35,

Eskişehir: 06.18,

Gaziantep: 05.56,

Giresun: 05.44,

Gümüşhane: 05.41,

Hakkari: 05.29,

Hatay: 06.02,

Iğdır: 05.24,

Isparta: 06.22,

İstanbul: 06.22,

İzmir: 06.34,

Kahramanmaraş: 05.56,

Karabük: 06.07,

Karaman: 06.12,

Kars: 05.26,

Kastamonu: 06.02,

Kayseri: 06.00,

Kırıkkale: 06.06,

Kırklareli: 06.28,

Kırşehir: 06.05,

Kilis: 05.57,

Kocaeli: 06.19,

Konya: 06.14,

Kütahya: 06.21,

Malatya: 05.50,

Manisa: 06.33,

Mardin: 05.42,

Mersin: 06.07,

Muğla: 06.31,

Muş: 05.36,

Nevşehir: 06.03,

Niğde: 06.05,

Ordu: 05.46,

Osmaniye: 06.00,

Rize: 05.36,

Sakarya: 06.17,

Samsun: 05.52,

Siirt: 05.36,

Sinop: 05.55,

Sivas: 05.52,

Şanlıurfa: 05.50,

Şırnak: 05.35,

Tekirdağ: 06.28,

Tokat: 05.53,

Trabzon: 05.39,

Tunceli: 05.43,

Uşak: 06.25,

Van: 05.29,

Yalova: 06.21,

Yozgat: 06.01,

Zonguldak: 06.10.



