HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bu yıl Ankara, İzmir ve İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İşte il il 2021 bayram namazı saatleri...

Bu yıl Ankara, İzmir ve İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İşte il il 2021 bayram namazı saatleri...

12.05.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bin aydan daha hayırlı Ramazan ayının son günü bugün itibariyle idrak etti. Bayram namazı saat kaçta sorusu Ramazan Bayramı'nın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşullarına uyarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıklamıştı. Peki bu yıl Ankara, İzmir ve İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İşte 2021 bayram namazı saatleri...

Ramazan ayının son günü ve Arefe Günü bugün 12 Mayıs itibariyle idrak etti. Vatandaşlar bayram namazı saat kaçta sorusunu araştırmaya koyuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde bayram namazı kılınabileceğini duyurmuştu. Peki bu yıl bayram namazı saat kaçta?

BU YIL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2021 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan'a özel sitesinde bulunan duyuruya göre, illerin bayram namazı saatleri şu şekilde:

İstanbul'da bayram namazı bu sene saat 06.22'de kılınacak. Ankara'da 06.08'De kılınırken, İzmir'de 06.34'de kılınacak.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı saat 06.14'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.58'de kılınacak.

Türkiye'deki diğer illerin bayram namazı saatleri ise aşağıdaki gibi olacak.

Adana: 06.04,
Adıyaman: 05.51,
Afyonkarahisar: 06.20,
Ağrı: 05.28,
Aksaray: 06.07,
Amasya: 05.55,
Ankara: 06.08,
Antalya: 06.23,
Ardahan: 05.27,
Artvin: 05.30,
Aydın: 06.32,
Balıkesir: 06.29,
Bartın: 06.07,
Batman: 05.39,
Bayburt: 05.38,
Bilecik: 06.20,
Bingöl: 05.40,
Bitlis: 05.34,
Bolu: 06.12,
Burdur: 06.23,
Bursa: 06.23,
Çanakkale: 06.34,
Çankırı: 06.04,
Çorum: 05.59,
Denizli: 06.28,
Diyarbakır: 05.43,
Düzce: 06.14,
Edirne: 06.30,
Elazığ: 05.45,
Erzincan: 05.42,
Erzurum: 05.35,
Eskişehir: 06.18,
Gaziantep: 05.56,
Giresun: 05.44,
Gümüşhane: 05.41,
Hakkari: 05.29,
Hatay: 06.02,
Iğdır: 05.24,
Isparta: 06.22,
İstanbul: 06.22,
İzmir: 06.34,
Kahramanmaraş: 05.56,
Karabük: 06.07,
Karaman: 06.12,
Kars: 05.26,
Kastamonu: 06.02,
Kayseri: 06.00,
Kırıkkale: 06.06,
Kırklareli: 06.28,
Kırşehir: 06.05,
Kilis: 05.57,
Kocaeli: 06.19,
Konya: 06.14,
Kütahya: 06.21,
Malatya: 05.50,
Manisa: 06.33,
Mardin: 05.42,
Mersin: 06.07,
Muğla: 06.31,
Muş: 05.36,
Nevşehir: 06.03,
Niğde: 06.05,
Ordu: 05.46,
Osmaniye: 06.00,
Rize: 05.36,
Sakarya: 06.17,
Samsun: 05.52,
Siirt: 05.36,
Sinop: 05.55,
Sivas: 05.52,
Şanlıurfa: 05.50,
Şırnak: 05.35,
Tekirdağ: 06.28,
Tokat: 05.53,
Trabzon: 05.39,
Tunceli: 05.43,
Uşak: 06.25,
Van: 05.29,
Yalova: 06.21,
Yozgat: 06.01,
Zonguldak: 06.10.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtıVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtı
Muş, Ağrı, Van ve Adıyaman'da Bayram Namazı kaçta?Muş, Ağrı, Van ve Adıyaman'da Bayram Namazı kaçta?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Bayram namazı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz

Bakan Koca: Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk iddiası!

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk iddiası!

MEB'den 17 Mayıs açıklaması

MEB'den 17 Mayıs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.