Bu yıl fitre ne kadar? Fitre ne zaman ve kimlere verilir?

2021 Ramazan ayının başlamasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılın fitre miktarı belli oldu. Ramazan ayında tutulan oruç ve davranışlarda bir takım eksiklikler olması durumunda verilmekle yükümlü olunan fitre ile ilgili Müslüman olan vatandaşlar, 2021 yılı fitre ne kadar? Fitre ne zaman ve kimlere verilir? konularını araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

FİTRE NE KADAR? 2021

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır.

Belirtilen meblağ, nakdî olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir.

Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.”