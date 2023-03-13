Bu yöntemle yağları cayır cayır yakabilirsiniz! İşte tığ gibi olmanın yolları

Fit, sağlıklı bir vücut neredeyse herkesin hayali... Bu hayal beslenme ve spordan geçse de birçok kişi hızlı sonuçlar için şok diyete başvuruyor. Zayıflamak için şok diyetler uygulamak veya aç kalmak oldukça sağlıksızdır. İşte sağlıklı bir şekilde kilo vermenin yolları...

BOL BOL SU İÇİN

Uzun süre tok tutan su kilo verebilmek için birebir. Metabolizmayı çalıştırır ve ödem atmanıza yardımcı olur. Her sabah bir ılık su içmek, gece boyunca boş kalan midenizi kahvaltı için hazırlamış olur.

SİNDİRİM SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİN

Sindirim sisteminin doğru çalışması kilo vermek için en önemli nedendir. Sindidim sistemini güçlendirmek için probiyotik takviyesi alınabilir veya probiyotik içeren kefir, ayran, turşu, yoğurt gibi gıdaların tüketimi artırılabilir.

HAŞLANMIŞ YUMURTA TÜKETİN

Haşlanmış yumurta uzun süre tok tutar. Hızlıca kilo verebilmek için haşlanmış yumurtayı tabağınıza eklemenizde fayda var.

LİFLİ GIDALAR TÜKETİN

Lifli gıdalar sindirim sisteminin düzenli çalışmasına neden olur. Kandaki kolesterolü düşürür, kan şekerinin seviyesini sabit tutar. Öte yandan kabızlığı giderir, zayıflamaya yardımcı olur.

BİTKİ ÇAYI İÇİN

Spor ve beslenme düzeninin yanı sıra bitki çayı tüketmek de metabolizmayı artırır. Her gün bitki çayı içmek bağışıklık sistemini güçlendirir, kilo vermeyi kolaylaştırır.

EV YEMEKLERİNİ TERCİH EDİN

Hızlı yemek veya dışarıdan söylediğiniz her yemek sağlıklı olmayabilir. Bu nedenle yemekleri kendiniz yapmanız ve tüketmeniz daha doğru olur.

TATLI KRİZLERİNİ ÖNLEYİN

Tatlı krizi diyetteyken en tehlikeli anlardan biridir. Tatlı krizindeyken bitter çikolata tüketebilirsiniz. Ölçülü olarak yerseniz açlık hissinizi bastırabilirsiniz. Bitter çikolata yağ yakımına destek olur.



