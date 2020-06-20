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Bu yöntemler ile diyet yapmadan ve spor salonuna gitmeden düz bir karına sahip olacaksınız!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2020 15:42 | Son Güncelleme

Yaz ya da kış olsun hiç fark etmez, yağsız karın kasları ve muhteşem bir görünüme kavuşmak her daim aklımızda. Yani kusursuz ve düz bir karna sahip olmak her zaman hayalimiz… Peki, düz bir karna kavuşabilmek için illa spor salonunda saatler harcamak ve katı diyetler uygulamak mı gerekiyor? Tabii ki de hayır!

Bu yöntemler ile diyet yapmadan ve spor salonuna gitmeden düz bir karına sahip olacaksınız!

Kıyafetlerin altından çıkan o tatlı ayva göbeğin yerine dümdüz ve güçlü bir karın kasına sahip olmaya ne dersiniz? Hayatınızda yapacağınız küçük değişiklikler ile hayalinizdeki dümdüz karna sahip olabilirsiniz. İşte arzuladığınız dümdüz karın için yapmanız gerekenler…

BOL BOL SU

İçilen suyun karın şişkinliği yaptığı söyleyenler varsa da siz buna aldırış etmeyin ve günlük içmeniz gereken miktarda su tüketmeye özen gösterin. Çünkü vücudunuzda oluşan ödemi atmanızı sağlayan su, dümdüz bir karnın en büyük sırrı!

Suyu içmek dışında yediğiniz besinlerin içinde de su olmasına özen gösterin. Çünkü öğünlerinizde salata gibi su deposu besinler tüketmeniz daha hızlı doymanızı sağlar. Tabii sağlıklı besinlerle sıvı ihtiyacınızı karşılarken şişkinliğe sebep olan şekerli, gazlı ve alkollü içeceklerden de mümkün olduğunca uzaklaşmalısınız.

GECE SEASINA SON

Gece yatmadan önce yediğiniz yiyeceklerinin direkt karın ve bel bölgesine gittiğini söylesek hala yemeye devam eder misiniz? Cevabınızın hayır olduğunu varsayıyoruz! Eğer yatmadan önce yemek yerseniz, vücudun genetik yapısı geceleri dinlenmeye programlandığından, yavaşlayan metabolizmanız aldığınız kalorileri yakamamaya başlar ve bu gıdalar vücudunuzda yağ olarak depolanır.

ŞEKERE UZAK, MEYVELERE YAKIN

Paketli ve işlenmiş gıdalardaki şekerler size kalori olarak geri döner. Tabii ki şekeri hayatınızdan tamamen çıkarmak doğru bir beslenme şekli değil. Burada önemli olan; glikoz, früktoz ve galaktoz gibi gibi basit şekerleri hayatınızdan çıkarıp ihtiyacınız olan şekeri doğru kaynaklardan almanız. Bunun için meyve ve sebzeler, tam tahıllı un ve unlu mamüller, kurubaklagiller tüketebilir, düz bir karına ulaşabilmek için en temel adımı atabilirsiniz.

PROBİYOTİK BESİNLER TÜKETİN

Bağırsak florasını sağlıklı bir hale getiren probiyotik besinler, karın bölgesinin incelmesine yardımcı olur. Aynı zamanda süt ve süt ürünleri sonrasında şişkinlik gibi bir sorununuz varsa bu sorunu probiyotikler ile çözebilirsiniz. Kefir, ev yapımı yoğurt, tarhana çorbası ve salatalık turşusu gibi besinlerden probiyotik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

UYKUNUZU İYİ ALIN

Vücudunuzun dinlenmesine izin vermiyorsanız, yeterli ve kaliteli bir uyku uyumuyorsanız, kortizol seviyenizi yükseltebilirsiniz. Yükselen kortizol seviyesi de göbek bölgesinde yağ oluşumunu tetikler. Ayrıca uykusuz kaldığınızda vücudunuz yorgun düşer ve daha sık yeme ihtiyacı duyarsınız. Bu nedenle düzenli ve yeterli uyku bel ve karın bölgesindeki yağlarınızla savaşmanın en önemli silahlarındandır.

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