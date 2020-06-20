Bu yöntemler ile diyet yapmadan ve spor salonuna gitmeden düz bir karına sahip olacaksınız!

Kıyafetlerin altından çıkan o tatlı ayva göbeğin yerine dümdüz ve güçlü bir karın kasına sahip olmaya ne dersiniz? Hayatınızda yapacağınız küçük değişiklikler ile hayalinizdeki dümdüz karna sahip olabilirsiniz. İşte arzuladığınız dümdüz karın için yapmanız gerekenler…

BOL BOL SU



İçilen suyun karın şişkinliği yaptığı söyleyenler varsa da siz buna aldırış etmeyin ve günlük içmeniz gereken miktarda su tüketmeye özen gösterin. Çünkü vücudunuzda oluşan ödemi atmanızı sağlayan su, dümdüz bir karnın en büyük sırrı!

Suyu içmek dışında yediğiniz besinlerin içinde de su olmasına özen gösterin. Çünkü öğünlerinizde salata gibi su deposu besinler tüketmeniz daha hızlı doymanızı sağlar. Tabii sağlıklı besinlerle sıvı ihtiyacınızı karşılarken şişkinliğe sebep olan şekerli, gazlı ve alkollü içeceklerden de mümkün olduğunca uzaklaşmalısınız.

GECE SEASINA SON



Gece yatmadan önce yediğiniz yiyeceklerinin direkt karın ve bel bölgesine gittiğini söylesek hala yemeye devam eder misiniz? Cevabınızın hayır olduğunu varsayıyoruz! Eğer yatmadan önce yemek yerseniz, vücudun genetik yapısı geceleri dinlenmeye programlandığından, yavaşlayan metabolizmanız aldığınız kalorileri yakamamaya başlar ve bu gıdalar vücudunuzda yağ olarak depolanır.