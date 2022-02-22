KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bu yöntemlerle kısa sürede pratik ve şık saç modelleri yapmanız mümkün!

Bu yöntemlerle kısa sürede pratik ve şık saç modelleri yapmanız mümkün!

22.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolay ve kısa sürede yapabileceğiniz saç modelleri ile hayatınızı kurtarın! Pratik ve şık saç modelleri sayesinde okula ve işe giderken saatlerinizi harcamaya son verebilirsiniz. Birbirinden farklı ve kolay yapılabilen saç modelleri ile her gün dikkatleri üzerinize toplayın. İşte detaylar!

Bu yöntemlerle kısa sürede pratik ve şık saç modelleri yapmanız mümkün!

Saçınızı yapmak için erken kalkmaktan yoruldunuz mu? Topuz, örgü, atkuyruğu, maşa gibi birçok saç modelini pratik bir şekilde yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üzülmeyin, bu modeller size hem zaman kazandıracak hem gün boyu şıklığınızı korumanızda yardımcı olacak! Sizin için hazırladığımız pratik ve şık saç modellerini okula, işe, özel davetlere giderken kısa sürede gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz!

10 DAKİKADA YAPABİLECEĞİNİZ SAÇ MODELLERİ!

  • Bir topuz ile şık olmak istiyorsanız yuvarlak topuz modelini mutlaka denemelisiniz. Saçlarınızı tarayın ve arkadan ikiye ayırın. Daha sonra iki parçayı bağlayın. İki tarafı da dolandığı kadar sarın ve tutturun. Daha sonra saçı sabitleyerek topuzunu bitirin.

  • Balıksırtı örgüsü en çok tercih edilen pratik saç modelleri arasında! Günlük hayatınızda saçınız hem toplu olmasını hem şık durmasını istiyorsanız balıksırtı modeli kurtarıcınız olacak. Bu örgü modeli için saçınızı ikiye ayırın. Daha sonra ayrılan kısımları üçe ayırın. İlk sırayı elinizde tutun ve ikinci sırayı birinci ile birleştirip, üçüncü sırayı alttan üste yerleştirin. Gevşek bir şekilde örün ve tutturun. Her iki tarafa da aynı işlemi uygulayın ve arkadan toplayın.

  • Dalgalı saçlarınızla dikkatleri üzerinize toplayın! Dalgalı saç yapabilmek için saçı sıkıca toplayın ve ikiye ayırın. Ayırdığınız her bir parçaya maşa yaparak dalgalandırın ve saçınızı açın. Doğal dalga görünümüne bayılacaksınız!

  • Saçlarını açık sevmeyenlerin bir numaralı tercihi olabilecek bir model: Boğumlu atkuyruğu modeli! Uzun saçlı insanları daha sık tercih edeceği bu model için ilk önce saçınızı atkuyruğu yapın. Saçın bir kısmını bol bırakın ve küçük toka ile bağlayın. Aynı işlemi üç kere yapın.

  • Hem örgü hem topuz sevenlerin pratik saç modeli: Çapraz örgülü topuz! İlk önce saçlarınızı topuz yapın ve ön kısımda örgü için saç bırakın. Bıraktığınız saçları örün ve topuza sarın. Hem şık hem zarif bir saç modeline sahip olacaksınız!

  • Enseden atkuyruğu modeli ile günü kurtarın. Ense hizasında yapacağınız atkuyruğu sade ve şık gözükmenizi sağlayacak. Saçınızı tarayın ve bağlayın. Yanlara ayırdığınız iki ince parça ile düğüm atabilir, farklı görünüm elde edebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patatesin temizlikte kullanım alanlarına inanamayacaksınızPatatesin temizlikte kullanım alanlarına inanamayacaksınız
Burçları bugün neler bekliyor?Burçları bugün neler bekliyor?
Kuaförler olmadan da yapılabilir! Saç rengini evde açmak için...Kuaförler olmadan da yapılabilir! Saç rengini evde açmak için...
Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Suyunuza nane atıp bekletince bakın neler oluyor!

Suyunuza nane atıp bekletince bakın neler oluyor!

Yoğurt suyunun muhteşem faydaları

Yoğurt suyunun muhteşem faydaları

İlginizi Çekebilir

"Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba yanıt

"Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba yanıt

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Nefes darlığı çekiyordu! Burnunda büyüyen dişi fark edince...

Nefes darlığı çekiyordu! Burnunda büyüyen dişi fark edince...

Herkesin en büyük sorunu! Bu şekilde kurtulabilirsiniz

Herkesin en büyük sorunu! Bu şekilde kurtulabilirsiniz

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.