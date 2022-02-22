Bu yöntemlerle kısa sürede pratik ve şık saç modelleri yapmanız mümkün!

Saçınızı yapmak için erken kalkmaktan yoruldunuz mu? Topuz, örgü, atkuyruğu, maşa gibi birçok saç modelini pratik bir şekilde yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üzülmeyin, bu modeller size hem zaman kazandıracak hem gün boyu şıklığınızı korumanızda yardımcı olacak! Sizin için hazırladığımız pratik ve şık saç modellerini okula, işe, özel davetlere giderken kısa sürede gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz!

Bir topuz ile şık olmak istiyorsanız yuvarlak topuz modelini mutlaka denemelisiniz. Saçlarınızı tarayın ve arkadan ikiye ayırın. Daha sonra iki parçayı bağlayın. İki tarafı da dolandığı kadar sarın ve tutturun. Daha sonra saçı sabitleyerek topuzunu bitirin.

Balıksırtı örgüsü en çok tercih edilen pratik saç modelleri arasında! Günlük hayatınızda saçınız hem toplu olmasını hem şık durmasını istiyorsanız balıksırtı modeli kurtarıcınız olacak. Bu örgü modeli için saçınızı ikiye ayırın. Daha sonra ayrılan kısımları üçe ayırın. İlk sırayı elinizde tutun ve ikinci sırayı birinci ile birleştirip, üçüncü sırayı alttan üste yerleştirin. Gevşek bir şekilde örün ve tutturun. Her iki tarafa da aynı işlemi uygulayın ve arkadan toplayın.

Dalgalı saçlarınızla dikkatleri üzerinize toplayın! Dalgalı saç yapabilmek için saçı sıkıca toplayın ve ikiye ayırın. Ayırdığınız her bir parçaya maşa yaparak dalgalandırın ve saçınızı açın. Doğal dalga görünümüne bayılacaksınız!

Saçlarını açık sevmeyenlerin bir numaralı tercihi olabilecek bir model: Boğumlu atkuyruğu modeli! Uzun saçlı insanları daha sık tercih edeceği bu model için ilk önce saçınızı atkuyruğu yapın. Saçın bir kısmını bol bırakın ve küçük toka ile bağlayın. Aynı işlemi üç kere yapın.

Hem örgü hem topuz sevenlerin pratik saç modeli: Çapraz örgülü topuz! İlk önce saçlarınızı topuz yapın ve ön kısımda örgü için saç bırakın. Bıraktığınız saçları örün ve topuza sarın. Hem şık hem zarif bir saç modeline sahip olacaksınız!

Enseden atkuyruğu modeli ile günü kurtarın. Ense hizasında yapacağınız atkuyruğu sade ve şık gözükmenizi sağlayacak. Saçınızı tarayın ve bağlayın. Yanlara ayırdığınız iki ince parça ile düğüm atabilir, farklı görünüm elde edebilirsiniz.