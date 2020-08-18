Bu yöntemlerle sakatat kokusundan kurtulabilirsiniz! Süt, sirke, limon...

Sakatat çok değişik bir yiyecek, seveni çok sever ama genellikle evlerde çok pişirilmez. Daha doğrusu pişirmek çok tercih edilmez. Çünkü pişerken etrafı saran kötü koku insanı sakatattan soğutur. Ancak bu durumun bir çözümü var. Önerilerimize kulak verin ve evinizde gönül rahatlığıyla sakatat pişirmeye devam edin. Sakatat keyfinden geri kalmamanız için işte kötü kokuları önlemenin yolları…

SAKATAT PİŞİRİRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Evde sakatat pişirmek güzel ama o evi saran kötü koku yok mu... Sırf bu koku yüzünden sakatat pişirip pişirmemek konusunda birkaç kez düşünürüz. Eğer pişirirken birkaç püf noktasına dikkat ederseniz evde rahatlıkla sakatat pişirip tadına doya doya yiyebilirsiniz.

Sakatatı pişirdiğiniz tencereye bir adet defne yaprağı ve çay kaşığının ucuyla tarçın atın. Pişerken kötü koku oluşmayacaktır. Etinizde baskın bir defne ve tarçın kokusu da olmayacak korkmayın!

Sakatatı pişirirken tencerenize biraz limon kabuğu koyun. Yalnız limon kabuğunun beyaz kısımlarını ayırdığınızdan emin olun. Çünkü beyaz kısımlar acılık verir. Ancak limon kabuğu kötü kokuların önüne geçer.

KARBONAT KÖTÜ KOKULARI ÖNLER

Karbonat yapısından dolayı kötü kokuları önlemeye yardımcı olur. Sakatat konusunda da oldukça etkili oluyor. Nereden kokuyu çıkarmak istiyorsanız ona göre bir yöntem tercih edebilirsiniz.