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Bu yöntemlerle sakatat kokusundan kurtulabilirsiniz! Süt, sirke, limon...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sakatatı yemesi çok zevkli ama ya pişirmesi? Sakatatı çok seviyorsanız ama pişirirken oluşan kötü kokudan dolayı evinizde pişirmeye çok yanaşmıyorsanız size güzel bir haberimiz var. Birkaç püf nokta ile evinizde kötü kokulara maruz kalmadan sakatat pişirmek mümkün! Bu yöntemler ile artık evinizde daha çok sakatat pişirip afiyetle yiyeceksiniz…

Bu yöntemlerle sakatat kokusundan kurtulabilirsiniz! Süt, sirke, limon...

Sakatat çok değişik bir yiyecek, seveni çok sever ama genellikle evlerde çok pişirilmez. Daha doğrusu pişirmek çok tercih edilmez. Çünkü pişerken etrafı saran kötü koku insanı sakatattan soğutur. Ancak bu durumun bir çözümü var. Önerilerimize kulak verin ve evinizde gönül rahatlığıyla sakatat pişirmeye devam edin. Sakatat keyfinden geri kalmamanız için işte kötü kokuları önlemenin yolları…

SAKATAT PİŞİRİRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Evde sakatat pişirmek güzel ama o evi saran kötü koku yok mu... Sırf bu koku yüzünden sakatat pişirip pişirmemek konusunda birkaç kez düşünürüz. Eğer pişirirken birkaç püf noktasına dikkat ederseniz evde rahatlıkla sakatat pişirip tadına doya doya yiyebilirsiniz.

  • Sakatatı pişirdiğiniz tencereye bir adet defne yaprağı ve çay kaşığının ucuyla tarçın atın. Pişerken kötü koku oluşmayacaktır. Etinizde baskın bir defne ve tarçın kokusu da olmayacak korkmayın!

  • Sakatatı pişirirken tencerenize biraz limon kabuğu koyun. Yalnız limon kabuğunun beyaz kısımlarını ayırdığınızdan emin olun. Çünkü beyaz kısımlar acılık verir. Ancak limon kabuğu kötü kokuların önüne geçer.

KARBONAT KÖTÜ KOKULARI ÖNLER

Karbonat yapısından dolayı kötü kokuları önlemeye yardımcı olur. Sakatat konusunda da oldukça etkili oluyor. Nereden kokuyu çıkarmak istiyorsanız ona göre bir yöntem tercih edebilirsiniz.

  • Eğer elinizden kokuyu çıkarmak istiyorsanız aynı oranda karbonat ve suyu karıştırın. Elinizi koku geçene kadar içinde bekletin.

  • Odaya sinen sakatat kokusundan kurtulmak istiyorsanız, herhangi bir kabın içine biraz karbonat koyun. Kokunun yoğunluğuna göre karbonat miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Karbonat odadaki kötü kokuyu gidermenizde etkili olacaktır.

SÜT İLE SAKATAT KOKUSUNDAN KURTULUN

Bu yöntemi kullanarak kötü kokulardan arınmak istiyorsanız yağlı süt kullanmanız gerekir.

  • Elinizdeki sakatat kokusunu geçirmek istiyorsanız elinize bir miktar yağlı süt dökün ve ellerinizi iyice ovalayın. Ardından ellerinizi sabunlayın.

  • Odadaki koku için ise bir bardağa süt koyun ve odanın bir köşesine yerleştirin. Süt odadaki sakatat kokusunu içine çekecektir.

GERÇEK BİR KOKUSAVAR: SİRKE

Dilediğiniz sirkeyi tercih edebilirsiniz. Ancak sirkenin keskin kokusundan çok hoşlanmıyorsanız elma sirkesi en doğru tercih olur. Çünkü elma sirkesi hem diğerlerine göre daha az kokar, hem de kokusu daha kısa sürede geçer.

  • Elinize sinen koku için ellerinizi biraz sirke ile ovalayabilirsiniz. Eğer koku yoğunsa ellerinizi sirkenin içinde bekletebilirsiniz.

  • Odadaki sakatat kokusu için bir kaba sirke koyarak bir köşede birkaç saat bekletin. Kötü koku kaybolacaktır.
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