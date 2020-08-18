Bu yöntemlerle sakatat kokusundan kurtulabilirsiniz! Süt, sirke, limon...

Sakatat çok değişik bir yiyecek, seveni çok sever ama genellikle evlerde çok pişirilmez. Daha doğrusu pişirmek çok tercih edilmez. Çünkü pişerken etrafı saran kötü koku insanı sakatattan soğutur. Ancak bu durumun bir çözümü var. Önerilerimize kulak verin ve evinizde gönül rahatlığıyla sakatat pişirmeye devam edin. Sakatat keyfinden geri kalmamanız için işte kötü kokuları önlemenin yolları…
SAKATAT PİŞİRİRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
Evde sakatat pişirmek güzel ama o evi saran kötü koku yok mu... Sırf bu koku yüzünden sakatat pişirip pişirmemek konusunda birkaç kez düşünürüz. Eğer pişirirken birkaç püf noktasına dikkat ederseniz evde rahatlıkla sakatat pişirip tadına doya doya yiyebilirsiniz.
Sakatatı pişirdiğiniz tencereye bir adet defne yaprağı ve çay kaşığının ucuyla tarçın atın. Pişerken kötü koku oluşmayacaktır. Etinizde baskın bir defne ve tarçın kokusu da olmayacak korkmayın!
KARBONAT KÖTÜ KOKULARI ÖNLER
Karbonat yapısından dolayı kötü kokuları önlemeye yardımcı olur. Sakatat konusunda da oldukça etkili oluyor. Nereden kokuyu çıkarmak istiyorsanız ona göre bir yöntem tercih edebilirsiniz.
Eğer elinizden kokuyu çıkarmak istiyorsanız aynı oranda karbonat ve suyu karıştırın. Elinizi koku geçene kadar içinde bekletin.
SÜT İLE SAKATAT KOKUSUNDAN KURTULUN
Bu yöntemi kullanarak kötü kokulardan arınmak istiyorsanız yağlı süt kullanmanız gerekir.
Elinizdeki sakatat kokusunu geçirmek istiyorsanız elinize bir miktar yağlı süt dökün ve ellerinizi iyice ovalayın. Ardından ellerinizi sabunlayın.
GERÇEK BİR KOKUSAVAR: SİRKE
Dilediğiniz sirkeyi tercih edebilirsiniz. Ancak sirkenin keskin kokusundan çok hoşlanmıyorsanız elma sirkesi en doğru tercih olur. Çünkü elma sirkesi hem diğerlerine göre daha az kokar, hem de kokusu daha kısa sürede geçer.
Elinize sinen koku için ellerinizi biraz sirke ile ovalayabilirsiniz. Eğer koku yoğunsa ellerinizi sirkenin içinde bekletebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum