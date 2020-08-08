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Bu YouTuberın işi sadece durmak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.08.2020 10:01 | Son Güncelleme

İçerik konusunda büyük bir yaratıcılık sorunu yaşayanlara inat sadece durarak para kazanan YouTuber ortaya çıktı. Endonezyalı bir YouTuber’ın 2,5 milyondan fazla izlenen videosu çok büyük dikkat çekti.

Bu YouTuberın işi sadece durmak

Muhammad Didit isimli YouTuber, içerik konusunda kafası karışık olanlardan birisi değil. Birçok kişi içerik üretirken daha önce yapılmış olanları istemiyor ve yaratıcı işler ortaya koyuyor. Muhammad Didit de bunlardan birisi.

3 milyondan fazla görüntüleme sayısına sahip olan YouTuber; bunun 2,5 milyonunu bir videoya borçlu. Bu videoda bir yerden aşağı atladığını veya dans ettiğini düşünebilirsiniz. Ancak o, sayılanların hiçbirisini yapmadı. Bunlar yerine sadece durdu.
Kulağa ilk başlarda biraz tuhaf gelse bile, gerçekten de o hiçbirşey yapmadı ve 2,5 milyon izlenme kazandı. Hazırladığı bir videoda 2 saat 20 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan oturan YouTuber, böylece YouTube tarihinde de bir ilki başardı. Bugüne kadar hiçbir içerik oluşturucu böyle birşey denememişti.

YouTuber’ın 10 Temmuz’da yayınladığı bu video, çok büyük bir dikkat çekmeyi başardı. Dünya genelinde viral oldu ve herkes bundan bahsetti. Ancak onun yaptığı yine sadece durmak oldu. İşin bir diğer ilginç tarafı ise; video bitene kadar YouTuberın göz kırpma sayısını hesaplayan bile vardı.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz

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