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Buckingham Sarayı, 1 saat ışıklarını kapatacak! Açıklama bugün yapıldı: Destek için...

23.03.2024 16:15
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İngiltere kraliyet sarayları Buckingham ve Windsor, bugün ‘Dünya Saati’ne destek için saat 20.30’da bir saatliğine ışıklarını söndüreceği açıklandı.

Buckingham Sarayı, 1 saat ışıklarını kapatacak! Açıklama bugün yapıldı: Destek için...

Dünyanın en büyük çevre kampanyaları arasında yer alan “Dünya Saati” hareketinde milyonlarca kişi ve kurum, iklim değişikliğine dikkat çekmek için 1 saatliğine ışıklarını kapatıyor.

Buckingham Sarayı’ndan bugün yapılan açıklamada, Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) çağrısıyla her yıl dünya genelinde düzenlenen Dünya Saati hareketine destek için kraliyet saraylarından Buckhingham ve Windsor’un ışıklarının akşam 20.30’da bir saatliğine kapatılacağı ifade edildi. Dünya Saati, her yıl Mart ayının son haftasına denk gelen cumartesi günü, çevre bilincini artırmak için ışıkların kapatıldığı bir küresel hareket olarak biliniyor. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Buckingham Sarayı dünya saati
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