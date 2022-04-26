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  4. Budamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntü

Budamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntü

26.04.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da budamak için palmiye ağacına çıkan 56 yaşındaki Ercan Özege, bir anda rahatsızlandı. Olayı görenler yardıma koştu ama bir türlü ağacın tepesine ulaşamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özege’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Budamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntü

Korkunç olay, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Gökçe Parkı yanında bulunan bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamak için çıkan Ercan Özege (56), ağacın tepesinde biranda rahatsızlandı.

KİMSE YARDIM EDEMEDİ

Durumu fark eden vatandaşlar yardım etmek istedi ancak özel tesisat ile ağaç tepesinde bulunan Özege'ye ulaşamadı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile ulaştığı Özege’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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İtfaiye ekipleri tarafından Özege’nin ağaçtan indirilen cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Ercan Özege’nin emekli olduğu, günlük yevmiye alarak otel ve villalarda ağaç budama işleri yaptığı öğrenildi.

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KALP KRİZİ İHTİMALİ

Özege'nin kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya kalp krizi
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