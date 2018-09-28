BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 07.00-09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve 09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

