BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun 07.00-09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve 09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.
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