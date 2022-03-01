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Buğday fiyatı bugün ne kadar 2022? Buğday fiyatları yükselecek mi? Dünya borsasında buğday fiyatları ne kadar oldu?

01.03.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna savaşı piyasaları alt üst etti. Dünya piyasasında buğday fiyatları zirveyi gördü. İki ülke arasındaki bu savaş yüzünden buğday fiyatları 14 yılın en yüksek rakamını gördü. Geçen yıl Türkiye, buğday ithalatının yaklaşık yüzde 90'ınını Rusya ve Ukrayna'dan yapmıştı. Rusya ve Ukrayna arasındaki bu savaş, buğday fiyatlarının artıp artmayacağını akla getirdi. İşte Buğday fiyatlarına dair merak edilenler!

Buğday fiyatı bugün ne kadar 2022? Buğday fiyatları yükselecek mi? Dünya borsasında buğday fiyatları ne kadar oldu?

Buğday fiyatları şu sıralar ülkenin gündeminde yer alıyor. Türkiye geçen yıl buğday ithalatının çoğunu Rusya ve Ukrayna'dan karşulamıştı. İki ülkenin de şuanda savaşta olması akıllara olası bir buğday krizinin yaşanabileceğini getiriyor. Rusya ve Ukrayna savaşı yüzünden dünya piyasalarında buğday fiyatları 14 yılın zirvesine çıktı. Hal böyle olunca buğday fiyatlarına bu artışın nasıl yansıyacağı araştırılmaya başlandı.

BUĞDAY FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Türkiye ise geçen yıl buğday ithalatının yüzde 90'ını Rusya ve Ukrayna'dan karşıladı. Uzmanlar artan ithalat ve enerji maliyetleri göz önünde alındığında, Türkiye'deki ekmek gibi unlu mamullerde ve ayçiçek yağı fiyatlarında artış yaşanacağını öngörüyor. Dünya tahıl ticaretinde önemli bir yere sahip Ukrayna ve Rusya, dünyadaki toplam buğday ihracatının yüzde 30'unu, arpanın yüzde 31'ini, ayçiçeğin ise yüzde 32'sini karşılıyor.

2008 gıda krizinde dünya buğday fiyatlarının 352 dolar olduğunu söyleyen tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, şu anda buğday fiyatlarının 346,5 dolara yükseldiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ocak ayı verilerine göre 2020-2021 yılında Türkiye'nin buğday ithalatının yüzde 78'i Rusya'dan yüzde 9'u ise Ukrayna'dan gerçekleştiğini belirtti.

GÜNCEL BUĞDAY FİYATLARI NE KADAR?

Buğday fiyatları gündemde olan konulardan birisi. Savaş yüzünden vatandaşlar, buğday fiyatlarında ne gibi bir değişikliliğin olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz gün 184.000 KG 798.928 TL olan buğday bugün itibariyle 860,00 alış fiyatı ve 860,00 satış fiyatıyla işlem görüyor.

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