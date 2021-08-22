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Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırıda yeni gelişme! Şüpheli tutuklandı

22.08.2021 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu darbeden şüpheli tutuklandı.

Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırıda yeni gelişme! Şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya yönelik saldırı ve darp olayı meydana geldiği belirtildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05.30’da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz." denildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.O, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.O'nun "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

"BENİ KİMSE YÖNLENDİRMEDİ"

Şüpheli S.O, hakimlikteki ifadesinde, araç almak için Bakırköy'e gittiğini, aracı alacağı kişiye ulaşamayınca zaman geçirmek ve çocuklarına bir şey almak için mağazaların bulunduğu caddede gezerken Kavuncu'yu gördüğünü anlatarak, "Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla FETÖ'cü olduğunu düşünerek kendisini görünce bakıştık. Kendisinin bana imalı bakması nedeniyle kolumu savurdum. Milliyetçi biriyim. Kendisini paylaşımlarından dolayı sevmiyordum. Kendisine kolumu savurduktan sonra olay yerinden taksiye bindikten sonra kaçtım. Beni kimse yönlendirmedi. Daha önceden kurgulanmış bir plan değildir, anlık gelişmiştir." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Buğra Kavuncu
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