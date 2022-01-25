Bugün AVM'ler açık mı? 25 Ocak AVM'ler saat kaça kadar açık, ne zaman kapanacak?

Ülkemizde birçok ili etkisi altına alan kar yağışı gündelik hayatı sekteye uğrattı. Birçok kamu çalışanına idari izin verildi. Yoğun kar yağışına karşılık alınan önlemlerle ilgili açıklamalar geliyor. Peki bugün AVM'ler kaça kadar açık? İTO Başkanı Avdagiç, AVM'lerin bugün kaça kadar açık olacağını duyurdu. İşte detaylar...

BUGÜN AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK?

AVM kapanış saatleri bugün için (25 Ocak) değişti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in açıklamasında, "İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

ÜNİVERSİTELER KAPANDI MI?

İstanbul Valiliği, yoğun kar nedeniyle alınan tedbirleri duyurdu. Buna göre İstanbul'da yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildi.

YARIN KİMLER İZİNLİ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak tarihlerine kadar izinli sayılmalarına karar verildi. Ayrıca İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.



