1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmî tatil olması sebebi ile kamu kurumları pazartesi günü hizmet veremeyecek. 1 Mayıs tatil olması sebebiyle günü değerlendirmek isteyenler ve alışveriş eksiklerini gidermek isteyenler AVM'lerin açık olup olmadığını araştırmaya başladılar. Peki, Bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte tüm ayrıntılar...

BUGÜN AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları, okullar kapalı olacak. Ancak AVM'ler 1 Mayıs'ta normal çalışma saatleri olan sabah 10:00, akşam 22:00'da açık olacaklar.

1 MAYIS’TA HANGİ KURUMLAR TATİL?

1 Mayıs resmi tatil olduğundan başta okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Bununla birlikte kamu kurumlarından olan belediyeler, noterler, vergi daireleri bugün vatandaşlara hizmet vermeyecek. Sağlık ocağı olarak da bilinen Aile Hekimlikleri resmi tatillerde kapalı olmaktadır. Hastanelerin acil servis bölümleri, tüm özel günlerde olduğu gibi açık olacaktır.

1 MAYIS NE ZAMAN RESMİ TATİL OLDU?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892[1] sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

