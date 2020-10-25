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Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 25 Ekim son depremler listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde meydana gelen yüksek şiddetli depremlerin sonrasında vatandaşlar tarafından “bugün deprem oldu mu” sorusunun cevabını araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi aniden meydana gelen depremlerin detaylarını paylaşmayı sürdürüyor. AFAD’ın resmi internet sitesindeki “son depremler” bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 25 Ekim AFAD deprem listesi!

Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 25 Ekim son depremler listesi!

Türkiye dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Yüz ölçümünün yaklaşık %42’si birinci deprem kuşağı içinde yer alan Türkiye’de gün içerisinde yüzlerce küçük şiddetli sarsıntı yaşanıyor. Yaşanan sarsıntıları hissedenler depremin şiddetine ve saatine ilişkin sorularının yanıtını merakla araştırıyor. Peki 25 Ekim Pazar günü deprem oldu mu? İşte, son dakika deprem listesi ile ilgili tüm detaylar...

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

AFAD’ın resmi internet sitesindeki bilgilere göre bugün deprem oldu mu 25 Ekim sorusunun cevabı dakikalar içinde değişiklik gösteriyor. İnternet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda depremin saati, enlemi, boylamı, derinliği ve büyüklüğüne ilişkin bilgiler veriliyor.

AFAD 25 EKİM SON DEPREMLER

25 Ekim 2020 Pazar günü sabah saatlerinde Niğde, Kahramanmaraş, Kastamonu, Manisa ve Antalya illerinde küçük çaplı sarsıntılar yaşandı. Gökova Körfezi, Ege Denizi, Fethiye Körfezi ve Akdeniz'de de hareketlenmeler yaşandı.

Kaydedilen depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek için AFAD'ın internet sitesinin yanında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından oluşturulan sayfa da yardımcı oluyor.

25 EKİM SON DEPREMLER


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