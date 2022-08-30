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Bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı?

30.08.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczanelerin açık olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermemektedir. Peki, bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte yanıtı...

Bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı?

30 Ağustos eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çok sayıda kişi gidecekleri kurum için yaptıkları araştırmalara hız verdi. Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk milleti için önemlidir. Bugün eczaneye gitmek isteyen vatandaşlar eczanelerin açık mı olduğunu merak ediyo. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu?

zafer bayramı

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, hem Pazar günleri hem de resmi tatil günlerinde kapalıdır.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER HİZMET VERECEK Mİ?

30 Ağustos'ta Zafer Bayramı nedeniyle eczaneler nöbet sistemiyle hizmet verecek.

zafer bayramıı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.


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30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?
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