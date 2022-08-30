Bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı?

30 Ağustos eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çok sayıda kişi gidecekleri kurum için yaptıkları araştırmalara hız verdi. Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk milleti için önemlidir. Bugün eczaneye gitmek isteyen vatandaşlar eczanelerin açık mı olduğunu merak ediyo. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, hem Pazar günleri hem de resmi tatil günlerinde kapalıdır.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER HİZMET VERECEK Mİ?

30 Ağustos'ta Zafer Bayramı nedeniyle eczaneler nöbet sistemiyle hizmet verecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.



