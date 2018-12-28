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Bugün hangi il ve ilçede okullar tatil? (28 Aralık 2018 kar tatili)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 10:47 | Son Güncelleme

Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte öğrenci ve veliler 'Bugün hangi il ve ilçede okullar tatil?' sorusuna yanıt arıyor. Hakkari'den gelen son dakika haberiyle birlikte 20 Aralık 2018 Cuma bugün 14 ilde okullar tatil edildi. İşte kar yağışının etkili olması nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler....

Bugün hangi il ve ilçede okullar tatil? (28 Aralık 2018 kar tatili)

Kar yağışının etkili olduğu 14 ilde eğitime 28 Aralık 2018 cuma bugün eğitimie bir günlük ara verildi.

HAKKARİ

Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl merkezinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün için ara verildi.

ELAZIĞ

Elazığ kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, mevcut kar yağışının il genelinde devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayının beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 28 Aralık 2018 Cuma günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Öte yandan, bugün kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

SİVAS

Sivas'ın Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde kar yağışının ardından soğuk hava ve buzlanma etkisini gösterdi.

Buzlanma nedeniyle üç ilçede taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan il merkezi ve ilçelerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Yetkililer buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.

KAYSERİ

Kayseri'de kar yağışının ardından etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün ilk ve orta dereceli okullar ile Erciyes Üniversitesinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda beklenen buzlanma nedeniyle, merkez Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kaymakamlıklarca yapılan değerlendirmede de Bünyan, Develi, Akkışla, İncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Felahiye, Özvatan, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde de bugün okulların tatil edilmesine karar verildi.

Yarın kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kötü hava şartları ve buzlanma beklentisi nedeniyle üniversitede eğitime bir gün ara verildiğini,bugün yapılması planlanan sınavların ertelendiğini duyurdu.

ARDAHAN

Ardahan’da, yoğun kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile ilçelerde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edildi.

Ardahan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir” denildi.

VAN

Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

MUŞ

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.

Varto ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullar 28 Aralık 2018 Cuma bugün tatil edildi.

ERZURUM

Kar yağışının etkili olduğu Erzurum’da yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ile meteorolojik verilere göre kar yağışının ardından oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 28 Aralık Cuma bugün eğitime bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Açıklama ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARAMAN

Karaman'da olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanmanın ulaşıma engel olabileceği belirtilerek, Karaman merkez ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BAYBURT VE GÜMÜŞHANE

Kar nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'de ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. İki kentte, kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayıldı.

RİZE

Rize'de etkili olan kar nedeniyle İkizdere ilçesinde eğitime bugün ara verildi.

İlçede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle İkizdere ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

MALATYA

Malatya'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde eğitim öğretime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde okulların tatil edildiğini söyledi.

Tatlı, 3 ilçe dışında diğer yerlerde eğitim ve öğretime devam edileceğini, başka bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de aşırı buzlanmadan dolayı köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Nevşehir il genelinde köy okulları ile taşımalı eğitime 28.12.2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Kozaklı ve Derinkuyu ilçelerimizde tüm ilçe genelindeki okullarda eğitim ve öğretime 28.12.2018 Cuma günü 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.


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