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Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 12 Ekim hava durumu değerlendirmeleri!

12.10.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı 12 Ekim 2022 Çarşamba günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Yapılan açıklamaya göre Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde sağanak yağış görülecek. öte yandan paylaşılan son hava durumu raporunun ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 12 Ekim nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 12 Ekim 2022 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 12 Ekim hava durumu değerlendirmeleri!

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den 12 Ekim için sağanak yağış uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile 12 Ekim Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan açıklamaya göre; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatısı ve Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin sisli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta ile Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Elmalı ve Korkuteli ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla il genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney çevreleri (Haymana, Şereflikoçhisar ve Gölbaşı ilçeleri) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir
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