Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 12 Ekim hava durumu değerlendirmeleri!

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den 12 Ekim için sağanak yağış uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile 12 Ekim Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan açıklamaya göre; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatısı ve Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin sisli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta ile Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Elmalı ve Korkuteli ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla il genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney çevreleri (Haymana, Şereflikoçhisar ve Gölbaşı ilçeleri) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu
Okuyucu Yorumları 0 yorum